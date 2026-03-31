En España hablan del “desaparecido” Mastantuono: por qué el DT de Real Madrid le perdió confianza al volante argentino

Franco Mastantuono está en una situación incierta en pos de meterse en la lista definitiva de la selección para el Mundial 2026. Sucede que su presente en Real Madrid es pobre debido a la poca participación que le da el DT Álvaro Arbeloa, y ello repercute en lo que ocurre con la celeste y blanca. El diario Marca apunta un dato contundente: el exRiver jugó en el conjunto merengue apenas 60 minutos en los últimos dos meses. De sus 442′ con Arbeloa, el 86% fueron en sus seis primeros partidos. Desde entonces, no volvió a ser titular.

El medio español realizó un estado de situación del volante argentino bajo el título: “Buscando a Mastantuono” y lo grafica metafóricamente como “desaparecido”, después de su aparición fulgurante. Habla de la “pérdida de confianza” de parte de Arbeloa hacia el jugador y pone en evidencia el terreno que ganó el hispano-marroquí Brahim Díaz en su mismo puesto en el mediocampo.

Franco Mastantuono tiene pocas chances de jugar en Real Madrid, a cargo del DT Álvaro Arbeloa Denis Doyle - Getty Images Europe

La nota firmada por Sergio López se retrotrae a la gestión del antecesor de Arbeloa, Xabi Alonso, coincidentemente con la llegada de Mastantuono al club más importante del mundo. “La radiografía evidencia un decrescendo. Empezó siendo muy, muy importante. Jugó en 12 de los primeros 14 partidos de Xabi Alonso. Y de esos 12, en nueve fue titular. Únicamente se quedó en el banquillo en la visita a San Sebastián... y en el Clásico. Entonces, una suplencia sonora. Pero que halló su explicación: ocho días después se anunció su pubalgia. Una que llevaba varios meses lastrándole (los primeros síntomas los sintió el 22 de junio, el día del River vs. Rayados del Mundial de Clubes; llevaba 134 días con ella). A partir de ahí, lo habitual en una pubalgia: había días en los que se comía el mundo y otros, en los que correr le era un mundo. Así es esa dolencia. Tuvo que parar”, menciona el artículo.

La operación que llevó a Mastantuono al Real Madrid se concretó el 13 de junio, tras un <b>acuerdo millonario con River por 63,2 millones de euros </b>(US$72,6 millones). De esa forma, se convirtió en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino.

A partir de entonces, Mastantuono sufrió un largo lapso en el que no tuvo ni una chance de pisar el césped de manera oficial. Así lo define la nota de Marca: “Estuvo 40 días sin tener minutos. Y cuando volvió, había perdido su sitio. En los seis últimos partidos de Xabi Alonso, únicamente disputó 95′. El 17% de los totales en ese arco. Y de esa cifra, 66′ fueron en Talavera. Su bajón a nivel de status se evidenció en Arabia: jugó 4′ en las semifinales de la Supercopa y 9′, en la final. Pero el balance total es muy positivo. Y de hecho, es cara, en comparación con la cruz actual: el 64% de sus minutos, con el Real Madrid, fueron con Xabi Alonso. Pese a que su rendimiento siguió estando rodeado de dudas (únicamente marcó un gol y no dio asistencias). La atmósfera seguía siendo de dudas".

Franco Mastantuono defiende la pelota anteel defensor de Manchester City Marc Guehi, en el Santiago Bernabéu OSCAR DEL POZO - AFP

Finalmente, la etapa del chico de 18 de Azul bajo las órdenes de Arbeloa, en donde arrancó con todo hasta esfumarse. Así lo refleja Marca: “Y entonces, llegó Arbeloa. Quien aterrizó decidido a apostar por él. Esa era la palabra, de manera concreta: apuesta. Ponerlo, ponerlo y ponerlo. Aguantarlo, restando importancia al rendimiento. Porque la convicción de que el tiempo daría la razón, imperaba. Dicho y hecho. Mastantuono fue titular en cinco de los seis primeros partidos de Arbeloa. Y en el que no −Levante−, entró al descanso. Aquel enero llegó como un regalo de Reyes. Pero Mastantuono respondió con irregularidad: partidazo ante el Mónaco... pinchazo ante el Benfica, por ejemplo. Tanta cal como arena. Jugó 382′ de aquellos 540′. Y entonces, desapareció”.

Bajo el concepto lapidario de “ostracismo”, el diario madrileño entrega estadísticas que hablan de la escasísima injerencia de Mastantuono en Real Madrid en los últimos tiempos: “Como un truco de escapismo involuntario. Evasión sin victoria. Desde aquel 1 de febrero, Mastantuono sólo ha jugado 60′. Una hora de fútbol, en dos meses. En 58 días. Repartidos entre Mestalla (9′), el Benfica (14′, partido de la Fase Liga), el Getafe (22′) y el Manchester City (15′, ida). Un partido fuera y tres, en el Bernabéu. En cinco no tuvo ni un sólo minuto: Real Sociedad, Benfica (ida del playoff), Osasuna, Manchester City (vuelta) y Atlético de Madrid. De los 442′ que ha jugado con Arbeloa, 382′ fueron en sus seis primeros partidos. El 86%“.

Franco Mastantuono pelea por el balón en un partido entre Real Madrid y Benfica Diego Souto - Getty Images Europe

Y el texto sigue: “En los once siguientes... su irrisorio 14%. Han sido dos meses de tormenta. Sin goles, ni asistencias. Sin titularidades. Y con una única vez jugando más de un cuarto de hora. En este tiempo, sucedió su expulsión ante el Getafe (dos partidos). Una roja que ha pisado aún más el freno: desde aquel momento, sólo ha disputado 15′ (frente al Manchester City, en el Bernabéu). Nada en el Etihad, nada en el derbi".

La estadística global indica que Mastantuono sólo jugó el 30% de los minutos totales (1218′ de los 4050′). Por ahora, tres goles y una asistencia (en 27 partidos), siendo el 14º jugador del plantel en cuanto a participaciones. Marca entrega las razones definitivas de por qué el volante está tan relegado en Real Madrid, Lo explica con dos conceptos: Brahim y pérdida de confianza. “Una cosa lleva a la otra. Brahim entra porque Mastantuono no cierra el debate; Mastantuono no sienta a Brahim, porque no transmite tanta confianza como él. Así de sencillo. Fútbol. Meritocracia.Porque es una realidad que la irrupción de Brahim ha asentado los cimientos del equipo, en ausencia de Mbappé“.

Su panorama en la selección

Tampoco es muy auspiciosa la situación actual de Mastantuono con el conjunto nacional. No había sido convocado originalmente, en la lista del fallido amistoso ante Guatemala. Después la selección guatemalteca fue reemplazada por Mauritania en el calendario y se agregó un segundo amistoso, ante Zambia. Con un banco de pruebas de 180 minutos, allí es cuando Scaloni recién decidió llamar al volante de Real Madrid, junto con Joaquín Panicelli, finalmente lesionado y desvinculado.

Pero Mastantuono ya venía mal perfilado en su vínculo con la selección: en las últimas convocatorias de 2025 no pudo jugar contra El Salvador ni con Venezuela en la gira por Estados Unidos porque estaba lesionado. Un mes después, cuando Argentina viajó a Angola, tampoco pudo formar parte del plantel; una diferencia importante respecto del espacio que se había ganado en las últimas fechas de las Eliminatorias.

Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Mauritania en La Bombonera el 27 de marzo Manuel Cortina

Fue muy elocuente lo que sucedió en una de las últimas conferencias de Scaloni. Mientras que el entrenador destacó a Valentín Barco por su polifuncionalidad y su capacidad para ocupar distintas posiciones, fue mucho más cauto cuando se refirió a Mastantuono, a quien comparó con el chico Aranda, de Boca, bajo la misma idea de ir “llevándolo de a poco” y “ser cautos”.

“Mastantuono es un chico de solo 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca, Aranda, ha venido a entrenarse con nosotros y tiene la misma edad. Con esto quiero decir que son chicos y hay que darles tiempo", razonó Scaloni, que amplió: sobre el ex River: “Mastantuono está en un club que es el más exigente del mundo y eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación y, de nosotros, saldrá toda la contención para que sepa que hay que ir poco a poco, que su carrera recién empieza y tiene que ser ascendente".

Hoy, Mastantuono estaría peleando uno de los lugares de la lista con Gianluca Prestianni, que ante Mauritania ni siquiera tuvo un lugar en el banco. Y también, dependerá de la actualidad de Giovanni Lo Celso, un jugador del riñón de Scaloni pero que tuvo continuos problemas físicos.