Frank Fabra eligió a Sebastián Villa como el jugador “más feo” de Boca: “Ya lo sabe, no hay problema”

Frank Fabra, defensor colombiano de Boca, eligió a su compatriota Sebastián Villa como el jugador “más feo” del equipo que conduce Miguel Ángel Russo.

Fabra aclaró que Villa “ya lo sabe, no hay problema”, al prestarse para una divertida entrevista que le hizo el noticiero oficial de Boca.

Sebastián Villa festeja su gol de penal durante el superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Mauro Alfieri / LA NACION

En una de las preguntas le consultaron al lateral izquierdo por el “más fachero” del plantel, a lo que respondió en tono de broma: “Son todos feos”.

Divertido desafío a Frank Fabra en #ElCanalDeBoca 🤣



👉 Las características de sus compañeros de Boca que le gustaría tener: habilidad, facha y... un bonus track pic.twitter.com/bj9Le7mM2j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2021

Entre risas Fabra terminó con el cuestionario, pero no quiso irse sin dejar una opinión final: “Faltaron preguntas, no me preguntaron por el más feo, Villa...”.

Sorprendida, la entrevistadora le dijo “no queremos ningún ofendido”, pero Fabra retrucó: “Él ya lo sabe así que no hay problema”.

Fabra llegó al Xeneize en enero de 2016 y ganó cinco títulos: Primera División 2016/17; Superliga 2017/18; Supercopa Argentina 2018; Superliga 2019/20 y Copa de la Liga Profesional 2020.

LA NACION