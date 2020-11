Diego Milito, junto al presidente Víctor Blanco Crédito: Santiago Cichero/AFV

17 de noviembre de 2020 • 17:21

El mánager de Racing, Diego Milito, según trascendió dejaría la institución a fin de año cuando finalice su vínculo con la Academia.

Si bien no existió aún una confirmación oficial al respecto, los hinchas no perdieron el tiempo para hacerle saber al mismo ex delantero y a la dirigencia que su deseo es que "El Príncipe" se quede.

Con el hashtag #MilitoNoSeVa, hinchas de a pie y algunos famosos se manifestaron en las redes sociales y se convirtieron en tendencia en Twitter.

Tras su paso por el fútbol por el fútbol europeo, donde fue campeón de la Champions League con el Inter Milan, Milito regresó a la Academia y se consagró campeón del torneo local en 2014.

Una vez que abandonó la actividad profesional, asumió como director deportivo del club, cargo en el que también fue artífice de otro título para los de Avellaneda.