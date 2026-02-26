Cuándo empieza la Fórmula 1: estas son las fechas clave para la temporada 2026

La Fórmula 1 2026 iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park. El Campeonato Mundial se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se correrá el GP de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Serán 11 escuderías y 22 pilotos, con Cadillac como debutante con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas. Franco Colapinto, por su parte, seguirá siendo compañero de Pierre Gasly en Alpine.

Será un año de cambios importantes. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

El alerón movible, una de las grandes modificaciones para el Campeonato Mundial de F1 2026 Tom Baigent - Prensa Alpine

“En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”, afirmó Colapinto al término de los ensayos de pretemporada. “Se siente diferente al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, dijo.

Al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.

El Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, Italia, ya no forma parte del calendario de la F1 Jay Hirano - Shutterstock

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

