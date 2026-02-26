Cuándo empieza la Fórmula 1: estas son las fechas clave para la temporada 2026

El Campeonato Mundial comenzará en Melbourne, Australia, y concluirá en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Franco Colapinto competirá por tercer año consecutivo
- 4 minutos de lectura'
La Fórmula 1 2026 iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park. El Campeonato Mundial se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se correrá el GP de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Serán 11 escuderías y 22 pilotos, con Cadillac como debutante con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas. Franco Colapinto, por su parte, seguirá siendo compañero de Pierre Gasly en Alpine.
Será un año de cambios importantes. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
“En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”, afirmó Colapinto al término de los ensayos de pretemporada. “Se siente diferente al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, dijo.
- Al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Save the date 🔒— Formula 1 (@F1) June 10, 2025
Presenting the 2026 Calendar 🗓️
24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher y Lewis Hamilton - Siete títulos
- Juan Manuel Fangio - Cinco
- Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen - Cuatro
- Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna - Tres
- Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen y Fernando Alonso - Dos
- Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Sheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Nico Rosberg y Lando Norris - Uno
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
A menos de 100 días de las elecciones en San Lorenzo: candidatos y sede elegida para votar
- 2
Diez años de Gianni Infantino: la FIFA made in USA y un regalo para Donald Trump
- 3
Ka Ying Rising, la estrella de la velocidad que llegó a los 18 éxitos seguidos, desafía los límites y no podrá tener crías
- 4
Remeras pro AFA en el Nuevo Gasómetro: cómo surgió y qué dijo Claudio “Chiqui” Tapia sobre la iniciativa