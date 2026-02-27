Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 7

El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y este jueves se siguió la fecha 7, aunque dos partidos fueron postergados y por eso su cierre fue parcial: Aldosivi vs. Argentinos Juniors y Lanús vs. Boca. La jornada tuvo varios encuentros destacados, aunque el que se llevó todos los flashes fue el que se jugó en el Monumental entre River y Banfield, en la despedida de Marcelo Gallardo como DT del Millonario. Los detalles del certamen, incluyendo las tablas de posiciones de ambas zonas y los goleadores, están disponible en canchallena.com.

El Millonario festejó en el último partido del ‘Muñeco’ al mando del equipo. Y fue con un contundente 3 a 1 en su propia casa, ante una multitud que, al unísono, al principio y al final, ovacionó al DT y silbó a la gran mayoría de los futbolistas, con excepción de los juveniles. Los goles fueron convertidos por Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas (Mauro Méndez empató transitoriamente para el Taladro).

Lucas Martínez Quarta y el abrazo a Marcelo Gallardo tras el gol que abrió el marcador ante Banfield Manuel Cortina

Para este primer certamen del año en la Primera División del fútbol argentino, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

Vélez empató 0 a 0 con Deportivo Riestra y perdió el liderazgo del Grupo A con Estudiantes JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

El que se consagre en la definición accederá al Trofeo de Campeones 2026, certamen en el que se verá las caras con el ganador del Clausura, que se desarrollará en la segunda mitad del año. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

La temporada continuará en el segundo semestre, justamente, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se jugó la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Martes 24 de febrero

Platense 0 - 0 Defensa y Justicia (Zona A)

San Lorenzo 1 - 1 Instituto (Zona A)

Central Córdoba 2 - 0 Talleres (Zona A)

Belgrano 3 - 1 Atlético Tucumán (Zona B)

Gimnasia de Mendoza 1 - 1 Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

Barracas Central 2 - 1 Tigre (Zona B)

Gimnasia de La Plata 1 - 2 Rosario Central (Zona B)

Vélez 0 - 0 Deportivo Riestra (Zona A)

Newell’s 0 - 2 Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

Sarmiento 1 - 3 Unión (Interzonal)

Racing 1 - 1 Independiente Rivadavia (Zona B)

Estudiantes de Río Cuarto 2 - 0 Huracán (Zona B)

River 3 - 1 Banfield (Zona B)

Miércoles 4 de marzo

21: Lanús vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

A confirmar

Aldosivi vs. Argentinos (Zona B)