Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 7

El certamen que abrió la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y este jueves se siguió la fecha 7, aunque dos partidos fueron postergados y por eso su cierre fue parcial: Aldosivi vs. Argentinos Juniors y Lanús vs. Boca. La jornada tuvo varios encuentros destacados, aunque el que se llevó todos los flashes fue el que se jugó en el Monumental entre River y Banfield, en la despedida de Marcelo Gallardo como DT del Millonario. Los detalles del certamen, incluyendo las tablas de posiciones de ambas zonas y los goleadores, están disponible en canchallena.com.
El Millonario festejó en el último partido del ‘Muñeco’ al mando del equipo. Y fue con un contundente 3 a 1 en su propia casa, ante una multitud que, al unísono, al principio y al final, ovacionó al DT y silbó a la gran mayoría de los futbolistas, con excepción de los juveniles. Los goles fueron convertidos por Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas (Mauro Méndez empató transitoriamente para el Taladro).
Para este primer certamen del año en la Primera División del fútbol argentino, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.
El que se consagre en la definición accederá al Trofeo de Campeones 2026, certamen en el que se verá las caras con el ganador del Clausura, que se desarrollará en la segunda mitad del año. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
La temporada continuará en el segundo semestre, justamente, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se jugó la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
Martes 24 de febrero
- Platense 0 - 0 Defensa y Justicia (Zona A)
- San Lorenzo 1 - 1 Instituto (Zona A)
- Central Córdoba 2 - 0 Talleres (Zona A)
- Belgrano 3 - 1 Atlético Tucumán (Zona B)
- Gimnasia de Mendoza 1 - 1 Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
- Barracas Central 2 - 1 Tigre (Zona B)
- Gimnasia de La Plata 1 - 2 Rosario Central (Zona B)
- Vélez 0 - 0 Deportivo Riestra (Zona A)
- Newell’s 0 - 2 Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
- Sarmiento 1 - 3 Unión (Interzonal)
- Racing 1 - 1 Independiente Rivadavia (Zona B)
- Estudiantes de Río Cuarto 2 - 0 Huracán (Zona B)
- River 3 - 1 Banfield (Zona B)
Miércoles 4 de marzo
- 21: Lanús vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-
A confirmar
- Aldosivi vs. Argentinos (Zona B)
