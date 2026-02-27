Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League 2025-2026

Este viernes, en la sede de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. De esta manera, ya se conocen los ocho cruces y el camino que cada uno de los equipos debe superar para quedarse con el trofeo. Ya había ocho clubes con un lugar asegurado en esta instancia -los mejores de la Fase Liga-, mientras que los ocho restantes se ganaron su cupo en la instancia de playoffs. Los cruces serán: Paris Saint Germain vs. Chelsea, Galatasaray vs. Liverpool, Real Madrid vs. Manchester City, Atalanta vs. Bayern Múnich, Newcastle vs. Barcelona, Atlético de Madrid vs. Tottenham, Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen vs. Arsenal.

Los mejores de la primera ronda y, en consecuencia, los que evitaron la instancia de repechaje, fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City. Los que finalizaron entre el 9° y el 24° lugar, en tanto, afrontaron los 16vos de final, donde las series pusieron cara a cara a: Galatasaray vs. Juventus, Benfica vs. Real Madrid, Mónaco vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Atalanta, Newcastle vs. Qarabag, Bayer Leverkusen vs. Olympiakos, Brujas vs. Atlético de Madrid y Bodo/Glimt vs. Inter de Milán.

Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026; se cruzará con Bayer Leverkusen GLYN KIRK� - AFP�

En el cruce entre turcos e italianos, el equipo en el que Mauro Icardi es uno de los capitanes dio la sorpresa y se quedó con la victoria por 7 a 5 en el resultado global, gracias a un triunfo 5 a 2 como local y una derrota 3 a 2 como visitante. El Merengue, por su parte, se tomó revancha de la caída ante las Águilas en la última fecha de la “Fase Liga” y avanzó de ronda tras ganar por 3 a 1 en el acumulado de la serie (victorias por 1 a 0 en Portugal y 2 a 1 en España).

En el enfrentamiento entre franceses, el campeón en ejercicio se quedó con la victoria en una de las series más parejas: fue 5 a 4, con un triunfo 3 a 2 como visitante y un empate 2 a 2 en el Parque de los Príncipes. Luego, el combinado italiano dejó en el camino al conjunto alemán en un mano a mano para el recuerdo que se definió en la última jugada del partido de vuelta, sentenciando el triunfo 4 a 1 como local y el boleto a cuartos más allá de la derrota por 2 a 0 en la ida.

PSG, el campeón de la última edición, pasó de ronda al derrotar a Mónaco en una serie ajustada Philippe Magoni - AP

En contrapartida, el enfrentamiento más desigual fue el de las urracas contra el club azerí, en el que los ingleses pasaron a octavos con un inolvidable ¡9 a 3! en el global, gracias a una goleada 6 a 1 en Azerbaiyán y un triunfo por 3 a 2 en Inglaterra. Por otro lado, el club en el que se desempeñan los argentinos Exequiel Palacios y Ezequiel ‘Equi’ Fernández le ganó 2 a 0 al Olympiakos de Francisco Ortega y Santiago Hezze (2 a 0 como visitante y 0 a 0 como local).

El Colchonero, el club con más argentinos de toda esta edición -siete en total contando al DT Diego Simeone- se recuperó tras un inesperado 3 a 3 lejos de su propia casa en la ida ante el combinado belga y se metió entre los 16 mejores luego de una goleada por 4 a 1 en el estadio Metropolitano. Por último, el sorprendente equipo noruego volvió a ser noticia al dejar en el camino nada menos que al Nerazzurri, finalista de la última edición, con sendas victorias por 3 a 1 como local y por 2 a 1 como visitante.

Bodo/Glimt, la gran revelación de esta edición, eliminó a Inter y jugará contra Sporting de Lisboa PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Cruces de octavos de final de la Champions League 2025-2026