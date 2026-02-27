LA NACION

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League 2025-2026

Tras el sorteo, se definió la suerte de los 16 equipos que siguen en carrera por el título; la final está programada para el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría

El trofeo de la UEFA Champions League, que se pondrá en juego el 30 de mayo en Budapest, Hungría
El trofeo de la UEFA Champions League, que se pondrá en juego el 30 de mayo en Budapest, Hungría

Este viernes, en la sede de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), se sortearon los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. De esta manera, ya se conocen los ocho cruces y el camino que cada uno de los equipos debe superar para quedarse con el trofeo. Ya había ocho clubes con un lugar asegurado en esta instancia -los mejores de la Fase Liga-, mientras que los ocho restantes se ganaron su cupo en la instancia de playoffs. Los cruces serán: Paris Saint Germain vs. Chelsea, Galatasaray vs. Liverpool, Real Madrid vs. Manchester City, Atalanta vs. Bayern Múnich, Newcastle vs. Barcelona, Atlético de Madrid vs. Tottenham, Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen vs. Arsenal.

Los mejores de la primera ronda y, en consecuencia, los que evitaron la instancia de repechaje, fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City. Los que finalizaron entre el 9° y el 24° lugar, en tanto, afrontaron los 16vos de final, donde las series pusieron cara a cara a: Galatasaray vs. Juventus, Benfica vs. Real Madrid, Mónaco vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Atalanta, Newcastle vs. Qarabag, Bayer Leverkusen vs. Olympiakos, Brujas vs. Atlético de Madrid y Bodo/Glimt vs. Inter de Milán.

Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026; se cruzará con Bayer Leverkusen
Arsenal fue el mejor equipo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026; se cruzará con Bayer Leverkusen

En el cruce entre turcos e italianos, el equipo en el que Mauro Icardi es uno de los capitanes dio la sorpresa y se quedó con la victoria por 7 a 5 en el resultado global, gracias a un triunfo 5 a 2 como local y una derrota 3 a 2 como visitante. El Merengue, por su parte, se tomó revancha de la caída ante las Águilas en la última fecha de la “Fase Liga” y avanzó de ronda tras ganar por 3 a 1 en el acumulado de la serie (victorias por 1 a 0 en Portugal y 2 a 1 en España).

En el enfrentamiento entre franceses, el campeón en ejercicio se quedó con la victoria en una de las series más parejas: fue 5 a 4, con un triunfo 3 a 2 como visitante y un empate 2 a 2 en el Parque de los Príncipes. Luego, el combinado italiano dejó en el camino al conjunto alemán en un mano a mano para el recuerdo que se definió en la última jugada del partido de vuelta, sentenciando el triunfo 4 a 1 como local y el boleto a cuartos más allá de la derrota por 2 a 0 en la ida.

PSG, el campeón de la última edición, pasó de ronda al derrotar a Mónaco en una serie ajustada
PSG, el campeón de la última edición, pasó de ronda al derrotar a Mónaco en una serie ajustada

En contrapartida, el enfrentamiento más desigual fue el de las urracas contra el club azerí, en el que los ingleses pasaron a octavos con un inolvidable ¡9 a 3! en el global, gracias a una goleada 6 a 1 en Azerbaiyán y un triunfo por 3 a 2 en Inglaterra. Por otro lado, el club en el que se desempeñan los argentinos Exequiel Palacios y Ezequiel ‘Equi’ Fernández le ganó 2 a 0 al Olympiakos de Francisco Ortega y Santiago Hezze (2 a 0 como visitante y 0 a 0 como local).

El Colchonero, el club con más argentinos de toda esta edición -siete en total contando al DT Diego Simeone- se recuperó tras un inesperado 3 a 3 lejos de su propia casa en la ida ante el combinado belga y se metió entre los 16 mejores luego de una goleada por 4 a 1 en el estadio Metropolitano. Por último, el sorprendente equipo noruego volvió a ser noticia al dejar en el camino nada menos que al Nerazzurri, finalista de la última edición, con sendas victorias por 3 a 1 como local y por 2 a 1 como visitante.

Bodo/Glimt, la gran revelación de esta edición, eliminó a Inter y jugará contra Sporting de Lisboa
Bodo/Glimt, la gran revelación de esta edición, eliminó a Inter y jugará contra Sporting de Lisboa

Cruces de octavos de final de la Champions League 2025-2026

  • Paris Saint Germain vs. Chelsea
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Atalanta vs. Bayern Múnich
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham
  • Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal
