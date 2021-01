Fútbol mexicano: se electrocutó y debió tomar la decisión más difícil de su vida

Rodrigo Alain Cuevas se electrocutó y le debieron amputar una pierna

Rodrigo Alain Cuevas fue delantero del Ciervos Chalco FC en la Liga Premier, la tercera división del fútbol mexicano y, en un accidente doméstico se electrocutó. Como consecuencia, debieron amputarle un pie.

"Tuve un accidente en el Estado de México, tuve una descarga eléctrica que entró por la cabeza y me salió por el pie izquierdo. Gracias a Dios estoy bien, sano y salvo y con vida que es lo importante", escribió el jugador.

Tanto el club como el futbolista explicaron que tuvo que ser trasladado a Culiacán, Sinaloa, ya que, de acuerdo a Rodrigo no pudieron atenderlo en la Ciudad de México debido a que los hospitales estaban llenos por covid-19, reporta el diario Milenio.

"Mi pie izquierdo quedó hecho trizas, el cirujano y los doctores como deben de ser fueron sinceros y directos conmigo y mis papas; lo que nos dijeron era que se me tenía que amputar el pie porque estaba demasiado infectado y si no se operaba pondría en riesgo mi vida".

Fue Rodrigo quien tomó la decisión de autorizar a los médicos al procedimiento quirúrgico, ya que sus padres querían pedir una segunda opinión, a sabiendas de la importancia del fútbol para el joven de 23 años.

El jugador pensó en que serían más gastos para su familia estarlo moviendo para pedir más opiniones. "Tomé la decisión, porque soy mayor de edad, de que me amputaran el pie izquierdo, y en ese momento tuve una gran lección de vida, que aunque amas tanto hacer algo, practicar un deporte, o 'x' cosa que hagas nunca debes ponerlo por encima de tu vida y siempre pero siempre tener fe y confiar en Dios, porque hay mucha gente atrás de ti que te estima y te ama mucho como no tienes idea, así me di cuenta yo con todos los mensajes, llamadas, notas de voz, etc, de apoyo de amigos y familiares, que me ayudaron a tomar la decisión que se podría decir una de las más importantes para mi vida".

Por su parte, el Club Ciervos Chalco FC se solidarizó con su jugador y su familia "en estos momentos difíciles" a través de sus redes sociales.