Jorge Daniel Fossati Lurachi, el Nono, uruguayo de pura cepa, baila a cielo abierto en una cancha de fútbol, como si estuviera en la pista de un casamiento o un cumpleaños de 15. El próximo 22 va a cumplir 74 años, una vida bajo los tres palos y, sobre todo, bajo el análisis del pizarrón. Dirige con la pasión que no aporta la Inteligencia Artificial: un título, ahora mismo, en el humilde Liverpool de Montevideo, bajo el rótulo del torneo Clausura, se parece a ser campeón mundial.

Por eso, tal vez, baila: la vida hay que celebrarla.

Liverpool se consagró campeón luego de una remontada épica ante Danubio en los Jardines del Hipódromo, la nostálgica cancha de su adversario caído en desgracia. Revirtió un 0-1 con dos goles en los últimos minutos y pese a jugar con un hombre menos. Sin Lucas Acosta durante los últimos 30 minutos, expulsado, Rúben Bentancourt, primero y Diego Romero, después, marcaron los goles de una victoria inesperada. Ahora tiene 12 trofeos orientales: nada mal.

Pese a la grandilocuencia de haberse asegurado el Clausura a falta de una fecha, Fossati no cuenta las monedas. “Nosotros conseguimos el éxito hoy, muy importante, pero ahora tenemos que ir por la gloria”, sostiene el viejo sabio, que dirigió 14 clubes, 3 selecciones (Uruguay, Perú y Qatar) en 33 años de carrera. Más de tres décadas de trayectoria (cuando la tecnología era apenas una palabra) y el hombre quiere seguir dando vueltas olímpicas. Lleva 15: tres de ellos, internacionales. Desea el Campeonato Uruguayo 2026 y asegurar el pase directo a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El título que se vendría ahora, el que hace referencia Fossati con respecto al Campeonato Uruguayo 2026 se define a través de una semifinal y una final entre los ganadores de los torneos cortos (Racing de Montevideo como campeón del Apertura y Liverpool como campeón del Clausura); el ganador juega con el líder de la Tabla Anual (hasta hoy, Peñarol), a falta una fecha.

De todos modos, siempre tuvo claro algo. “Los títulos más importantes que tengo es cuando me cruzo con alguien que dirigí hace 5, 10 o 30 años, viene y me da un abrazo y me exprese su cariño, porque de alguna manera no le fallé como persona. A mí me parece que eso es mucho más importante en la vida que hacer bien un cambio o dejarlo de hacer”, observa.

No se imagina en el confort del hogar, recibiendo pelotazos de sus nietos. “La pasión está siempre”, asume. Y cuenta su historia que va más allá de los pasos al costado. “Desde que dirigí la quinta de Peñarol en mi primera experiencia, y ni que hablar desde que empecé en primera división dos años después con River, le pongo las mismas ganas, la misma seriedad”, asegura.

Jorge Fossati, risas, simpatía y baile X @LiverpoolFC1915

¿Y en qué cambió? “La experiencia te va dando cosas que te rebelan, pero que tenés que saberlas manejar para que no te saquen mentalmente de los partidos. Al mismo tiempo, podemos hablar del fútbol de los 90, cuando empecé a ser entrenador, y ahora... Y para mí hay cosas que no cambian”, avisa el hombre enamorado de Adriana (“la princesa de Goes”, un club de Montevideo), con quien tuvo tres hijas: Daniela, Alejandra y Silvana.

“Para ser campeón, hoy hay que ganar”, entonaba el grupo de hinchas de Liverpool, Los Negriazules, en una tribuna. Tenían que ganarle a Danubio, ya descendido al perder con Nacional por 2-1 dos semanas atrás, para consagrarse campeones del certamen de la Liga AUF. El hombre de estilo conservador y pasión desbordante, hizo el resto.

Cuando se bajó del ómnibus que llevó a Liverpool al pintoresco Jardines, Fossati apretó con fuerza un rosario en su mano izquierda.

Jorge Fossati, um hombre religioso X @LiverpoolFC1915

“La fe es algo muy importante para mí”, suele expresar. En un país laico como Uruguay, su imagen se extiende más allá de esa íntima convicción. “No porque vaya a misa o porque tenga otro tipo de hábitos quiere decir que yo sea mejor que nadie. Conozco muchas personas que ni saben, pero desde mi punto de vista son mucho más cristianas que yo, porque sus actitudes en la vida son de cristianos. Yo tuve la gracia de recibir instrucción católica”, señala.

La pregunta surge sola. “¿Me tendría que dar vergüenza decir que le agradezco a Dios por lo bueno que nos pasa? Yo no le pido nunca para ganar, le pido para que podamos hacer bien nuestro trabajo”, asume. Transpirado por el fervor y empapado en la cebración de múltiples sustancias líquidas, se desprendió los botones de la camisa blanca y mostró una ilustración de Jesús en su remera.

“Es un regalo de un sacerdote en Lima, Perú. Tenía otra que me regaló una de mis hijas con la imagen de la virgencita y de tanto lavado fue quedando chica. Empecé a usar esta, no es cábala, estas cosas no se usan por cábala. Me siento más fuerte, protegido, por eso la uso”, dice a corazón abierto, el entrenador que solo dirigió a Colón en el fútbol argentino.

Bueeeeeeeen diiiiiiaaaaaa pic.twitter.com/wEfcohuJAa — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 16, 2026

Liverpool sumó 33 puntos, 10 más que un atribulado Peñarol. Y apenas perdió un partido. Los equipos de Fossati no suelen brindar con champagne, pero algo tienen. “De mayo a esta parte tratamos de ser un equipo competitivo. Por más que suene antiguo, yo sigo pensando que el fútbol pasa por defender y atacar bien. Para mí eso es jugar bien. De a poco lo fueron logrando. En el Intermedio se consolidó la idea”, cuenta, en medio de los festejos.

“En la medida que se iban jugando los partidos íbamos corrigiendo con humildad y autocrítica y me iba dando cuenta que el equipo se sentía cada vez más fuerte. Por lo tanto aumentaba esa esperanza”, asume el hombre de 73 años, que en su etapa de arquero defendió las camisetas de Independiente (1981), Rosario Central (1985/87) y el recordado Deportivo Mandiyú (1987/88).

Los campeones con la postal de la gente, detrás X @LiverpoolFC1915

¿Hay vida después del fútbol? O, en realidad, ¿la vida es una pelota? “No soy de planificar, pero nunca lo hice, ni a los 40. En esta etapa de mi vida, voy año a año. Porque soy consiente de que no tengo 20 años y el día que no me levante con toda la energía desde todo punto de vista... Porque no se trata de lo físico, nada más. Quiero seguir ganando y, además, me sentiría un traidor si no doy el 100 por ciento... ese día voy a quedarme en mi casa. Ese día y para siempre”.

Ese día todavía no llegó. Afortunadamente.