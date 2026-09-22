A qué hora empieza la venta de entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina es un hecho. Y está al caer. El mejor jugador de la historia anunció su retiro del seleccionado tras perder la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que jugará un último partido en el país: será ante Benín, en el Monumental, el martes 6 de octubre en horario a confirmar, en el marco del último de los tres amistosos programados para la primera ventana internacional posterior a la Copa del Mundo.

‘Leo’ forma parte de la lista de convocados para esta fecha FIFA, pero no participará de los encuentros previos frente a Bolivia (miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes) y Burkina Faso (sábado 3 de octubre en la cancha de River). Lo mismo pasará con Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes solo jugarán frente a los benineses. De ellos, únicamente el defensor de River anunció su retiro del seleccionado, pero se estima que los dos mediocampistas también darán un paso al costado.

Un legado eterno imposible de superar: Lionel Messi se despide de la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Messi utilizará una camiseta especial en su partido despedida. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado.

Lionel Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la selección argentina

Ante los bolivianos y los burkineses, la capacidad de los estadios estará reducida al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la AFA. El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. Por eso, el último baile del ‘10′ con la celeste y blanca acapara todos los flashes. El país entero quiere verlo gambetear una vez más, por lo que es un hecho que el estadio estará repleto.

Las entradas se pondrán a la venta este martes a las 18 (horario argentino). Se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar. No se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Precios de las entradas para la despedida de Messi

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

*No tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

*Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.