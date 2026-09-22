Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 10

Concluyó este lunes 21 de septiembre la décima fecha del Torneo Clausura 2026 y hubo modificaciones en las tablas de posiciones de los grupos porque Vélez es el nuevo escolta de Instituto de Córdoba en la A y Rosario Central alcanzó a Argentinos Juniors en la cima del B y . Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A la Gloria le ganó a Talleres 3 a 1 como local y domina con 22 puntos, dos más que el Fortín que supeó a Tigre 3 a 2 en un partidazo. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto aprovechó los empates de Defensa y Justicia -vs. Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 2- y Gimnasia de Mendoza -vs. Deportivo Riestra 0 a 0-.

Boca le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro y alcanzó la línea del Lobo mendocino con 17 unidades. Allí también está Independiente, que se impuso en Santa Fe a Unión 2 a 1. El Ciclón, quedó undécimo con 11 tantos, algo relegado en la pelea por clasificar a octavos de final.

En el Grupo B el Bicho perdió con el Canalla en el Gigante de Arroyito 1 a 0 y ahora ambos lideran con 18 unidades, una más que Gimnasia de La Plata porque el Lobo igualó ante Banfield 2 a 2 y dejó pasar una gran ocasión de ser primero.

River perdió ante Huracán 2 a 1 en el Monumental y cayó al noveno lugar con 13 tantos, por lo que está afuera de los puestos de acceso a los playoffs. Racing volvió a ganar y lo hizo sobre Sarmiento de Junín 3 a 1, resultado con el que salió del último lugar y se ubica ahora 13°. La Academia tiene apenas ocho unidades, pero sueña con levantar vuelo y meterse en los cruces.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

La próxima fecha del Torneo Clausura se disputará después de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales, en la que la selección argentina enfrentará a Bolivia en Córdoba y, luego, en el Monumental, a Burkina Faso y Benín en la despedida de Lionel Messi.

Viernes 2 de octubre

19.15: Independiente vs. Instituto (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 3 de octubre

14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

17: Atlético Tucumán vs. Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

17: Newell’s vs. Lanús (Zona A) (TNT Sports)

19.15: Argentinos vs. Tigre (Zona B) (TNT Sports)

21.30: Huracán vs. Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 4 de octubre

17: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

19.15: Boca vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)

21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 5 de octubre

16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

19: Estudiantes vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)

19: Vélez vs. Platense (Zona A) (TNT Sports)

21.15: Banfield vs. Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Miércoles 7 de octubre