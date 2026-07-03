A qué hora es el partido de Argentina hoy

La selección argentina va por más en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Este viernes, desde las 19 (horario argentino) se mide con Cabo Verde, por los 16vos de final. El partido, que representa el primer escalón de la albiceleste en la etapa de eliminación directa de la Copa del Mundo, se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, donde se prevé una afluencia récord de público. El minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.

El canadiense Drew Fischer será el árbitro. El juez, perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene apenas un antecedente dirigiendo al actual campeón del mundo. El 9 de junio de 2024, fue el árbitro principal en el amistoso en el que la Argentina derrotó a Ecuador por 1 a 0 con un gol de Ángel Di María en el estadio Chicago Field de Illinois, Estados Unidos.

El seleccionado albiceleste llegó a esta ronda tras liderar el Grupo J con puntaje ideal: superó a Argelia por 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y a Jordania por 3 a 1. El equipo africano, por su parte, avanzó como una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen ecuménico. Terminó segundo en la zona H sin victorias, ya que igualó sus tres partidos: 0 a 0 ante España, 2 a 2 frente a Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, que quedará cerrado este viernes a la noche Canchallena

Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 3 de julio.

: Viernes 3 de julio. Hora : 19 (hora argentina).

: 19 (hora argentina). Estadio : Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos). Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

El cuerpo técnico argentino tiene a disposición a los 26 integrantes de la lista de convocados. El único complicado era Cristian ‘Cuti’ Romero, pero ya se recuperó de un golpe en la rodilla y apunta a la titularidad. En caso de que el viernes no esté en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocupará su lugar en la zaga central y acompañará a Lisandro Martínez, conformando el triángulo defensivo junto al arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central titular que jugaría frente a Cabo Verde Prensa AFA

En el lateral izquierdo, Facundo Medina corre con ventaja sobre Nicolás Tagliafico debido a su estado físico y al rendimiento exhibido en los encuentros previos. El resto del equipo titular, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el medio, se mantiene inalterable. Lautaro Martínez, además, regresaría para acompañar a Lionel Messi en el ataque en medio de una competencia interna con Julián Álvarez, que aún no mostró su mejor versión.