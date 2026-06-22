A qué hora es el partido de Argentina hoy

La selección argentina se presenta este lunes por segunda vez en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y lo hace ante su par de Austria por el Grupo J, en el AT&T Stadium de Dallas y con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El cotejo se disputa en el primer turno, es decir a las 14 (hora argentina), y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final. El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones. En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- porque de allí saldría su rival en la primera ronda de eliminación directa.

El entrenador Lionel Scaloni manifestó en la conferencia de prensa previa que tiene los 26 jugadores a disposición, pero es sabido que tanto Gonzalo Montiel como Nicolás Taglifico arrastran problemas musculares y no están disponibles. Es así que por la ausencia del lateral derecho de River no puede repetir la formación que utilizó en el primer juego y es la única modificación porque lo reemplaza con Nahuel Molina.

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni. Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.

Argentinos y austríacos tienen un antecedente entre sí y es de 1990. Por entonces, jugaron un amistoso en la antesala de la Copa del Mundo de Italia y empataron 1 a 1.

El otro choque de la zona J será entre Argelia y Jordania el martes 23 de junio a las 00.00 (hora argentina) en el estadio de San Francisco.