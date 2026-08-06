Peñarol goleó 5-1 a Montevideo Wanderers, se consagró campeón y tuvo como figura al argentino Leonel Jaime

Peñarol venció por 5 a 1 a Montevideo Wanderers en la final del Torneo Intermedio y se consagró campeón. En la victoria del Manya fue determinante el argentino Leonel Jaime, que está a préstamo desde River, y volvió a deslumbrar en un partido decisivo del conjunto uruguayo y anotó un golazo sobre el cierre del primer tiempo para sellar la victoria de su equipo.

Con el cruce 3 a 1 y a minutos de ir al entretiempo, Peñarol se la rebuscó para encontrar otra ocasión de gol. El delantero Matías Arezo recibió la pelota con espacio en la mitad de la cancha y por detrás le picó a toda velocidad Jaime. En pocas maniobras, el uruguayo se acomodó y filtró el balón para el argentino, que quedó direccionado hacia el arco.

El control de pelota del joven de 20 años fue preciso. Trasladó el balón hasta ingresar al área y ninguno de los defensores pudo alcanzarlo. Así, ante el achique del arquero, que intentó tapar el margen de remate, Jaime la pinchó con suavidad y la mandó a guardar, para el 4 a 1 parcial.

El gol de Leonel Jaime en la goleada de Peñarol

Sin embargo, la participación de Jaime no se limitó a su gol, sino que fue determinante a lo largo de todo el partido y en otras anotaciones. En el primer tanto del partido, el argentino filtró una pelota milimétricamente para que Javier Cabrera tenga espacio para lanzar un centro. El extremo la puso en el área por abajo y apareció Thiago Espinosa, uno de los refuerzos del Carbonero, para romper el cero a los 14 minutos.

Una linda combinación ofensiva entre Jaime -cuándo no- y Cabrera por banda derecha culminó en este gol, el primero de Thiago Espinosa con la camiseta de Peñarol. pic.twitter.com/kuVLhMttaO — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 5, 2026

A los 22, el juvenil argentino volvió a demostrar su importancia en el equipo. Jaime trabó una pelota cerca del área de Montevideo Wanderers, ganó la posesión y le dio un pase a Matías Arezo, que tras un leve control remató y la mandó a guardar. El ex River, por su parte, anotó otra asistencia para su lista.

Más tarde, sobre el cierre del partido, y con el resultado ya sellado para Peñarol, hubo otra aparición argentina. Tras una serie de paredes con el delantero Jonathan Rodríguez, Eric Remedi, ex Banfield y San Lorenzo, remató con el borde interno del pie y clavó la pelota en una esquina del arco. De esta manera, el Carbonero cerró el partido y se aseguró otro título más en su vitrina.

Jaime, la figura de la del torneo

El mediocampista llegó a Peñarol en este mercado de pases, a principios de julio, a préstamo desde River, donde no llegó a tener lugar en el primer equipo, a pesar de haber disputado minutos en la temporada anterior. Jaime, a su vez, arribó al Manya sin cargo y sin opción de compra, con lo cual deberá volver al Millonario.

En pocos partidos se ganó el apoyo de los hinchas. Debutó en un partido ante Racing de Montevideo y, desde allí, quedó como una de las figuras del Manya. Además, su rendimiento fue en aumento y, no solo se convirtió en uno de los pilares del equipo, sino que se convirtió en uno de los más aclamados por la hinchada.

Según informó el medio El País, Peñarol no posee la opción de comprar al jugador tras el préstamo, aunque estableció dos cláusulas claves. Una de ellas es que, si Jaime disputa 360 minutos con el Manya -lleva 203-, River no puede ejecutar la cláusula de repesca a fin de año, tras los primeros seis meses.

La otra condición, por su parte, consiste en que, si el atacante juega 10 o más partidos dentro del préstamo de 12 meses, Peñarol no deberá pagarle al argentino. En cambio, si no lo hace, el Carbonero debe abonarle una parte a River.