A qué hora es el partido de Francia vs. España hoy

Las selecciones de Francia y España se enfrentan este martes en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros en la primera de las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El encuentro inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lamine Yamal es el jugador diferente que tiene la selección de España; esta semana cumplió 19 años CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Francia vs. España

Les Bleus anhela ganar su tercera Copa del Mundo, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018, y es el principal favorito por lo que demostró en sus seis partidos anteriores, los cuales los ganó con autoridad y lo invitan a soñar con jugar su tercera final en fila después del mal trago en Qatar 2022 con la selección argentina.

Su camino en el torneo empezó con triunfos sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1, lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia 3 a 0, en octavos venció a Paraguay 1 a 0 y en cuartos, a Marruecos 2 a 0. Con 16 goles a favor y solo dos en contra, es uno de los equipos con mayor poder de anotación y uno de los menos recibió.

En la previa, el entrenador Didier Deschamps, que dirige su última Copa del Mundo y anhela disputar su tercera final seguida, se quitó la responsabilidad de ser el favorito a ganar el encuentro y, también, el torneo: “Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho”. También, remarcó el juego colectivo de su rival por sobre la incidencia que puede tener Lamine Yamal: “Es un jugador que puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo”.

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y, sueña con ser campeón otra vez tras Sudáfrica 20210. Sin la autoridad de los franceses, se consolidó como un equipo confiable y es el que menos tantos recibió en el certamen porque solo Bélgica le anotó uno en el triunfo 2 a 1 en cuartos de final. Antes, el conjunto de Luis De la Fuente empezó el campeonato con un sorpresivo empate frente a Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. Con siete puntos, lideró el Grupo H y en 16avos doblegó a Austria 3 a 0. En cuartos, su víctima fue Portugal 1 a 0.

Luis De la Fuente es el entrenador que dirige a España y que pretende llevarla a la cima otra vez Tony Gutierrez - AP

De la Fuente, por su parte, habló en la antesala del encuentro de “una final anticipada” y recordó que España ya le ganó dos semifinales a Francia para responder a las consultas sobre el favoritismo: “Siendo conscientes de su gran potencial, también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales”.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 2.40 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria de España. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.36.

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con un gran poderío, tienen un amplio historial entre sí con encuentros en instancias importantes. Ejemplo de ello es que jugarán entre sí la cuarta semifinal en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025 y los galos festejaron en la Nations League 2021.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League 2025, y el equipo de De la Fuente ganó un partido memorable 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani.

El equipo que se imponga en la primera semifinal del Mundial 2026, avanzará a la definición y esperará por Inglaterra o Argentina, que chocarán el miércoles en Atlanta. El perdedor, en tanto, enfrentará al perdedor de ese otro cotejo por el tercer puesto.