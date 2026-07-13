Flamengo busca incorporar a Thiago Almada, lo que automáticamente representa un problema para River

En medio de la Copa del Mundo, con la selección argentina de pie e ilusionada con alcanzar la final, hubo fuertes versiones sobre un acuerdo entre Atlético de Madrid y River para que Thiago Almada actúe en el club de Núñez, siempre y cuando no aparezcan ofrecimientos desde el mercado europeo. Sin embargo, más allá de que el jugador de la selección no se expresó, habría surgido un potencial competidor para el equipo que dirige Eduardo Chacho Coudet.

“Flamengo se ha sumado a la puja por fichar a Thiago Almada. La directiva del club contactó con el delantero del Atlético de Madrid en los últimos días y ha avanzado hacia un acuerdo con el jugador, que también cuenta con una oferta de River Plate", publicó el portal brasileño ge.globo. La noticia, teniendo en cuenta la capacidad económica del club de Río de Janeiro, no es buena para River.

Thiago Almada ya jugó en Brasil, en 2024, en Botafogo: ahora, otro club de ese país, Flamengo, está interesado en sumarlo Vitor Silva/Botafogo

Flamengo, según el mismo medio brasileño, el mes pasado ya se había puesto en contacto con Almada, quien en ese momento rechazó la posibilidad y manifestó su deseo de permanecer en el Viejo Continente. Sin embargo, ante la falta de ofertas europeas, el exmediocampista ofensivo de Vélez “abrió la puerta a un posible regreso al fútbol brasileño. La decisión se tomará después del Mundial y Flamengo es consciente de que el jugador dará prioridad a las ofertas de clubes europeos”.

Vale recordar que el exjugador de Vélez Sarsfield ya jugó un período corto en Brasil, en el club Botafogo. “El Flamengo entiende que el mayor obstáculo en este momento sería que el jugador recibiera una oferta de Europa. La competencia con River Plate no se considera un problema (...) El propio River Plate comprendió que Flamengo sería el principal competidor para la firma. La directiva de Flamengo salió confiada de las recientes conversaciones y los deseos de Almada influirán considerablemente en el resultado de la negociación”, apuntó el mismo medio.

Thiago Almada no tuvo en Atlético de Madrid la continuidad que pretendía PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Almada, de 25 años, campeón con la selección Argentina en Qatar 2022 y actualmente participando en el Mundial (de hecho, tuvo un buen ingreso el sábado pasado en el triunfo nacional por 3-1 ante Suiza, por los cuartos de final), dejaría el fútbol europeo para tratar de tener la continuidad que no logró en España, le dijo a la agencia Reuters una fuente cercana al futbolista.

Está previsto que la transferencia de Almada a River se concrete a cambio de unos 20 millones de dólares por el 50% de los derechos federativos, según distintos reportes. Pero el escenario puede modificarse en los próximos días.