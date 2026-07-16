A qué hora es la final del Mundial entre la selección argentina y España

El Mundial 2026 ya conoce a sus dos finalistas: la selección argentina y España. Los dos mejores de esta edición de la Copa del Mundo se disputarán mano a mano el título este domingo, a partir de las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Será el cierre de la 23° edición del torneo más importante del planeta que, a su vez, fue la primera con 48 participantes, por lo que se convirtió en la más extensa de la historia.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo en ejercicio se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

Lautaro Martínez festeja luego de la victoria de la Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

Argentina vs. España: todo lo que hay que saber

Final del Mundial 2026.

Día : Domingo 19 de julio.

: Domingo 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Ambos países se iban a enfrentar a principios de este año en el marco de la Finalissima, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa. El partido se iba a disputar el 27 de marzo en el estadio Icónico de Lusail de Qatar, pero fue suspendido por la guerra en Medio Oriente. Finalmente, el primer encuentro entre Lionel Messi y Lamine Yamal será en el marco de una final del mundo.

Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026

Españoles y argentinos se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 partidos fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial Inglaterra 1966, cuando la albiceleste ganó por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime (Pirri empató transitoriamente para la Furia Roja).

La última vez que se vieron las caras fue en 2018, en la previa del Mundial de Rusia, con goleada de España por 6 a 1 con tres goles de Isco y uno de Diego Costa, Iago Aspas y Thiago Alcántara (Nicolás Otamendi descontó para la Argentina). El defensor central es uno de los cuatro argentinos que jugaron ese compromiso y que dirán presente en la final de este domingo. Los otros son Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el único que fue suplente e ingresó en el complemento.