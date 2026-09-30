A qué hora juega Argentina vs. Bolivia hoy, por un amistoso internacional

La selección argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles en un amistoso internacional correspondiente a la primera fecha FIFA después del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina, televisación de Telefé y TyC Sports, y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afronta el primero de los tres partidos que tiene programados para esta ventana internacional. Luego jugará dos compromisos en el estadio Monumental: el sábado 3 de octubre a las 21 frente a Burkina Faso y el martes 6 a las 20 contra Benín. El último juego acapara todos los flashes ya que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca (no estará disponible para los dos encuentros previos), en una noche que promete ser emocionante e inolvidable.

La selección argentina quiere volver al triunfo; en su último partido, perdió la final del Mundial ante España Charlie Riedel - AP

La Verde, por su parte, también agendó tres amistosos. El primero fue el domingo pasado ante Paraguay, con triunfo de la Albirroja por 2 a 0 en el Audi Field de Washington DC, Estados Unidos gracias a un doblete de Miguel Almirón. Ahora se verá las caras con la Argentina el miércoles y más adelante, el domingo 4 de octubre a las 19.30 (horario argentino), recibirá a Gambia en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 15 de octubre de 2024, por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Entonces, la Argentina festejó una goleada histórica por 6 a 0 en el estadio Monumental con un hat-trick de Messi y sendas anotaciones de Thiago Almada, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Messi brilló en el último partido frente a Bolivia: el 10 anotó un hat-trick en la goleada 6 a 0 Manuel Cortina - LA NACION

En los cuatro cruces más recientes, la albiceleste convirtió 16 goles y recibió apenas uno, con contundentes victorias por 6 a 0, 4 a 1 y 3 a 0 dos veces.

con contundentes victorias por 6 a 0, 4 a 1 y 3 a 0 dos veces. Bolivia no le gana a la selección argentina desde el 28 de marzo de 2017, cuando sumó tres puntos como local en el camino hacia Rusia 2018.

Argentina vs. Bolivia: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Miércoles 30 de septiembre.

: Miércoles 30 de septiembre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Argentina vs. Bolivia: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21 (horario argentina) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.