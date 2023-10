escuchar

Belgrano de Córdoba y Boca Juniors cierran el telón de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 este martes en el estadio Julio César Villagra con arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro correspondiente al grupo B inicia a las a las 20 y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que también se puede sintonizar a través de las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se dispone el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante de lo que ocurra en el juego.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en mayo de este año por la Liga Profesional y se impuso el xeneize 2 a 0 en la Bombonera. En el profesionalismo se cruzaron 37 veces con 19 triunfos del elenco porteño y 10 del Pirata más ocho empates.

Jorge Almirón no tiene a varios de los habituales titulares por lesión y compromisos con sus selecciones nacionales Gonzalo Colini

El equipo cordobés marcha quinto en la zona y, de ganar, puede quedar como único líder. El conjunto dirigido por Guillermo Farré está invicto en el certamen con dos triunfos y cinco empates y acumula 11 puntos, cuatro más que el xeneize que se ubica undécimo porque cosechó dos alegrías, una parda y cuatro caídas. En ese contexto, para ambos es un choque trascendental en sus objetivos de meterse entre los mejores cuatro y clasificar a cuartos de final.

Tras acceder a la final de la Copa Libertadores, el equipo porteño debe sumar unidades para, en caso de no coronarse campeón de este certamen y de la Copa Argentina 2023 -está en cuartos de final vs. Talleres-, clasificar a la Libertadores 2024 a través de la tabla anual. Jorge Almirón disone de un mix de habituales titulares con suplentes sin Nicolás Figal, Guillermo Fernández y Edinson Cavani, quienes no viajaron con el plantel a la Docta. Además, Luis Advíncula (Perú), Frank Fabra (Colombia) y Norberto Briasco (Armenia) están con sus respectivas selecciones en la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y regresarán la próxima semana.

Probables formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Alex Ibacache, Matías Moreno, Érik Godoy, Juan Barinaga; Esteban Rolón, Santiago Longo, Ulises Sánchez; Tomás Castro, Matías Marín y Lucas Passerini.

Boca: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

En la previa del cotejo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.50 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20. Según OPTA, la probabilidad de que el anfitrión se imponga es de un 40,5% contra 31,1% de su rival.