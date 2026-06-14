Costa de Marfil vs. Ecuador, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Costa de Marfil se clasificó de forma directa a la copa del mundo. Los Elefantes se quedaron con el grupo F de las eliminatorias africanas de forma determinante: ocho victorias, dos empates y ninguna caída. No es casualidad el gran presente de los marfileños. Fueron campeones de la copa africana en 2023 y en la misma competencia del 2025 llegaron hasta los cuartos de final. Actualmente se perfilan como una de las mejores selecciones del continente.

Franck Kessié, uno de los experimentados jugadores que tiene Costa de Marfil Themba Hadebe / AP - AP

Ecuador sorprendió a todos en las eliminatorias de Conmebol. La Tri logró el segundo lugar y quedó detrás de la Argentina en la tabla de posiciones. Además, ganó ocho partidos, igualó ocho y fue la selección que menos partidos perdió, sólo en dos ocasiones. En la Copa América del 2024 no tuvo una gran presentación, pero en los cuartos de final casi deja en el camino al equipo de Lionel Scaloni. Esa eliminación significó la salida de Félix Sánchez Bas y quien asumió fue Sebastián Beccacece.