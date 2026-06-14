Costa de Marfil vs. Ecuador, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido
Se miden en Filadelfia, por el Grupo E; Alemania goleó a Curazao por la misma zona
El primer amonestado
Seko Fofana le entró muy fuerte a Caicedo y el árbitro francés cobró la falta. Además, le sacó amarilla al marfileño.
Otra llegada de Ecuador
Otra gran presión de John Yeboah por la derecha. El delantero robó la pelota y buscó el arco con otro gran disparo, que se estrelló en el travesaño ante la mirada del arquero marfileño.
¡UUUH! 😲 Yeboah reventó el travesaño y todo el estadio se quedó con ganas de gritar el primero de La Tri 🇪🇨— telefe (@telefe) June 14, 2026
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Pasó muy cerca
Ahora llegó Costa de Marfil. Juntó pases y Kessié abrió a la izquierda para Bazoumana Touré. El volante le pegó de primera y de zurda y rozó el segundo palo del arco de Galíndez.
Juega bien Ecuador
La presión de Ecuador es buena en tres cuartos de cancha. Tras un desentendimientop de Cista de Marfil, recuperó John Yeboah. El delantero buscó el segundo palo con un remate desde afuera del área y pasó cerca.
Lo perdió Ecuador
Una pelota que Hincapié ganó por izquierda y envió un centro al área. Emmanuel Agbadou, de Costa de Marfil se resbaló y le quedó a Valencia. El atacante estaba solo, pero definió por arriba del travesaño.
Un rato cada uno
Cuando Ecuador es el que tiene la pelota, Costa de Marfil lo espera. Cuando recuperan los africanos, son los de la Tri los que se refugian. Buena presión del equipo de Beccacece los primeros minutos.
Probó desde afuera
Ecuador llegó pro la derecha y recibió Moisés Caicedo. El mediocampista no le dio bien con la pierna derecha, pero su disparo pasó cerca del segundo palo. Primer aviso.
¡Se juega!
En Philadelphia, se miden Costa de Marfil ante Ecuador, en uno de los duelos del grupo E del Mundial 2026. Francois Letexier, de Francia, es el árbitro principal y Jarred Gillette, de Australia, está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Se desplegaron las banderas en el campo de juego, salieron juntos desde el túnel, y Costa de Marfil y Ecuador ya están en el campo de juego del estadio de Philadelphiaa. En instantes, los equipos se alinearán alrededor del círculo central y sonarán los himnos de cada país. Luego se llevará a cabo el sorteo entre los capitanes: Kessié, por el lado de los africanos, y Valencia, en los sudamericanos.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambas selecciones ya se metieron en los vestuarios del estadio de Philadelphia tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El árbitro
El encargado de impartir justicia en este encuentro será el árbitro francés Francois Letexier. El juez de 37 años se destaca porque viene encadenando finales y partidos de máxima exigencia en UEFA, y porque forma parte del grupo de confianza que la FIFA eligió para esta Copa del Mundo. Fue el referí que estuvo la noche de Champions League entre Benfica y Real Madrid, en la que frenó el partido por un supuesto insulto racista por parte de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior. Además, viene de dirigir la final de la Europa League en mayo pasado.
El objetivo de Ecuador
Veinte años después de alcanzar su mejor ubicación histórica (octavos de final) en un Mundial, Ecuador considera que su actualidad futbolística le permite hacer proyecciones mucho más optimistas. Ecuador lleva un invicto de 19 partidos (12 triunfos, siete empates). No pierde desde septiembre de 2024, ante Perú, por las eliminatorias. Su confiabilidad pasa en buena medida por su consistencia defensiva, representada en la categoría internacional de tres individualidades: el zaguero central William Pacho (bicampeón de la Champions League con Paris Saint Germain), Piero Hincapié (defensor campeón de la Premier League y finalista de la Champions con Arsenal) y el volante de contención Moisés Caicedo (campeón en el Mundial de Clubes con Chelsea). “El jugador internacional ecuatoriano ya no necesita pasar por alguna liga sudamericana para dar el salto a Europa. Y eso es beneficioso para la selección. Cuando un gran club de Europa contrata a un ecuatoriano, está llevando calidad”, comentó Beccacece, DT ecatoriano.
El estadio
Costa de Marfil - Ecuador se miden en Philadelphia, en el Lincoln Financial Field, que es un estadio de fútbol americano. Este escenario se inauguró en 2003 con un partido de fútbol entre Barcelona y Manchester United. Además, desde ese mismo año juegan allí el equipo de Philadelphia Eagles de la NFL, y los Temple Owls de la División I de la NCAA de fútbol americano universitario. Tiene una capacidad para 68.532 espectadores y se disputaron tres partidos de la Copa Amércia Centenario que se jugó en 2016. También fue escenario durante el Mundial de clubes del 2025.
La entrada en calor
Los futbolistas de Costa de Marfil y de Ecuador salieron al campo de juego del estadio de Philadelphia para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro en el que ambos tendrán su debut en el Mundial 2026.
Cómo llegaron hasta acá
Costa de Marfil se clasificó de forma directa a la copa del mundo. Los Elefantes se quedaron con el grupo F de las eliminatorias africanas de forma determinante: ocho victorias, dos empates y ninguna caída. No es casualidad el gran presente de los marfileños. Fueron campeones de la copa africana en 2023 y en la misma competencia del 2025 llegaron hasta los cuartos de final. Actualmente se perfilan como una de las mejores selecciones del continente.
Ecuador sorprendió a todos en las eliminatorias de Conmebol. La Tri logró el segundo lugar y quedó detrás de la Argentina en la tabla de posiciones. Además, ganó ocho partidos, igualó ocho y fue la selección que menos partidos perdió, sólo en dos ocasiones. En la Copa América del 2024 no tuvo una gran presentación, pero en los cuartos de final casi deja en el camino al equipo de Lionel Scaloni. Esa eliminación significó la salida de Félix Sánchez Bas y quien asumió fue Sebastián Beccacece.
Equipos confirmados
Para medirse ante Ecuador, estos son los elegidos por el entrenador de Costa de Marfil: Emerse Faé: Y. Fofana; Doué, Singo, Agbadou y Konan; S. Fofana y Kessié; Pepe, Touré y Diomande; Wahi.
Sebastián Beccacece, entrenador argentino de la selección sudamericana, eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante los africanos: Galíndez; Ordoñez, Pacho e Hincapié; Caicedo, Vite, Franco y Minda; Plata, Yeboah y Valencia.
Uno que vuelven, otro que estará por segunda vez al hilo
Los africanos regresan a una copa del mundo tras 12 años de ausencia. Su última vez fue en Brasil 2014 y además había dicho presente también en 2006, cuando se enfrentó ante la Argentina en la etapa de grupos, y en 2010; en todas sus participaciones no pudo clasificarse a la segunda rueda. Por su parte, la selección sudamericana vuelve a decir presente tras haber estado en Qatar 2022. Es su quinta participación en Mundiales: debutó en 2022; estuvo en 2006 y también en 2014. Sólo en la copa de Alemania pudo acceder a los octavos de final.
Cómo ver Costa de Marfil vs. Ecuador
El partido será transmitido por Disney+, Paramount+, el canal 1610 de DSports, Telefe y el canal 109 de Flow (109). En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Costa de Marfil vs. Ecuador
Comenzamos con el minuto a minuto a otro de los duelos de la etapa de grupos del Mundial 2026. Por el grupo E, los africanos, se miden ante la selección sudamericana, que tiene presencia de argentinos: el entrenador Sebastián Beccacece y el arquero Hernán Galíndez. Será un duro inicio para los dos equipos teniendo en cuenta que en el otro choque de esta zona, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao. El partido se juega en el estadio de Philadelphia, comienza a las 20 de la Argentina y tendrá como árbitro al francés Francois Letexier.
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