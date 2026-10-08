A qué hora juega Boca hoy

Boca Juniors se presenta este viernes en el Torneo Clausura 2026 y lo hace frente a Instituto de Córdoba como visitante por la 12ª fecha del Grupo A. El encuentro está programado a las 19.30 (horario argentino) y se desarrolla en el estadio Mario Alberto Kempes con hinchas visitantes y arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca

El xeneize pelea en todos los frentes posibles en este segundo semestre del año y uno de ellos es el Torneo Clausura 2026. Liderado futbolísticamente por Leandro Paredes y con grandes apariciones como Tomás Aranda y Leonel Flores, acumula un invicto de 16 encuentros con nueve triunfos y siete empates e intentará seguir de racha en la Docta frente al equipo que lidera el Grupo A con 25 puntos. De hecho, cuenta con una gran oportunidad para descontarle, porque marcha tercero con 20 unidades.

Pero no solo pelea en el plano doméstico. Boca está en las semifinales de la Copa Argentina y Sudamericana. En la primera, le ganó en cuartos de final a Racing 3 a 2 un partido histórico que revirtió porque perdía 2 a 0 y su próximo escollo será Banfield el sábado 14 de noviembre. En el campeonato internacional, en tanto, chocará ante Vasco Da Gama, primero en la Bombonera el 13 de octubre y luego, una semana después, en Río de Janeiro.

Leandro Paredes no sería titular en Boca para visitar a Instituto, pero estará con la delegación Gonzalo Colini - La Nación

Para lo que resta del año, el panorama es favorable para el xeneize porque en caso de lograr alguno de los títulos por los que compite, se clasificará a la Copa Libertadores 2027. En el peor de los casos, puede hacerlo a través de la Tabla Anual, en la que actualmente marcha segundo con 50 puntos. De hecho, si lograr el primer lugar en ese escalafón también sumará una estrella como Campeón de Liga, la cual agregó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde el año pasado.

Lo negativo para Arruabarrena es que Álan Velasco y Tomás Belmonte sufrieron lesiones y no están a disposición. El mediocampista ofensivo tiene una molestia muscular mientras que el ex-Lanús padeció la rotura de meniscos en la rodilla derecha y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Así, el ‘Vasco’ perdió al reemplazante de Aranda -también lesionado- y a la pieza de recambio en el mediocampo de Milton Delgado, Paredes y Santiago Ascacíbar.

El Boca de Rodolfo Arruabarrena lleva 16 partidos invicto y pelea entre los tres frentes Gonzalo Colini - La Nación

No obstante, pensando en el encuentro con Vasco Da Gama, es probable que el DT utilice una formación con un mix de habituales titulares y suplentes y la principal baja es Paredes, a quien los reemplaza Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech. Además, Leandro Lozano le podría dejar su lugar en el lateral derecho a Dylan Gorosito mientras que Carlos Palacios ocupa el lugar de Velasco y Sebastián Villa, el de Flores.

La formación de Boca vs. Instituto

Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Más allá del buen presente, el primer semestre de Boca no estuvo a la altura de lo que se exige en la institución porque fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura por Huracán y no pudo superar la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, su gran obsesión. De hecho, se ubicó tercero en su zona y decantó en la Copa Sudamericana. Ello, forzó la salida de Claudio Úbeda como entrenador, a quien no se le renovó el contrato.

Instituto, el líder

La Gloria es la gran revelación del Clausura. Es el equipo que más puntos sumó -25- y manda en el Grupo A con holgura porque sus perseguidores son Vélez y Defensa y Justicia con 21 unidades cada uno. Acumula tres triunfos en fila y, salvo una estrepitosa caída, ya está clasificado a octavos de final.

De la mano de Diego Flores, además, apunta a clasificar a un campeonato internacional a través de la Tabla Anual, en la que se ubica sexto con 46 unidades y, de momento, está ingresando a la Copa Sudamericana 2027.

Formación de Instituto vs. Boca

Marcos Ledesma; Diego Sosa, Giuliano Cerato, Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi; Alex Luna, Jeremías Lázaro, Matías Gallardo, Gustavo Abregú; y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026 en la Bombonera y ganó Boca 2 a 0 con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro.