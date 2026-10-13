A qué hora juega Boca hoy

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El xeneize recibe a Vasco da Gama este martes en la Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow
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Boca y Vasco da Gama se enfrentan este martes en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se metió entre los cuatro mejores al vencer a San Pablo por 2 a 1 en el resultado global. En la ida ganó por la mínima diferencia con un gol del uruguayo Miguel Merentiel y en la vuelta empató 1 a 1 por los tantos de Domingos Duarte -SP- y Leandro Lozano -B-. Acumula 17 partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias y aún pelea por tres títulos: la Sudamericana, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.
El Gigante da Colina, por su parte, se clasificó a las semifinales de esta edición luego de ganarle 2 a 0 a Independiente Santa Fe, resultado que consiguió en la vuelta, en Río de Janeiro, gracias a las anotaciones de Bruno Duarte y David Correa da Fonseca. En el plantel están los argentinos Santiago Sosa, Alan Lescano, Claudio Spinelli y Facundo Colidio, quien no podrá jugar la serie ante Boca porque River, su club anterior, no lo sacó de la lista de buena fe a pesar de haberlo vendido.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2001, en la etapa de grupos de la Copa Mercosur. Entonces, se cruzaron en Brasil y en la Argentina con sendos empates 2 a 2. En Río de Janeiro hubo un doblete de Sebastián Pérez para el equipo argentino y goles de Pedrinho y Patricio para el club brasileño. En Buenos Aires, los tantos del local fueron convertidos por Joel Barbosa y Ariel Carreño, mientras que para el visitante anotaron Odvan y Euller.
Boca vs. Vasco da Gama: todo lo que hay que saber
- Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
- Día: Martes 13 de octubre.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Piero Maza (Chile).
Boca vs. Vasco da Gama: cómo ver online
El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
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