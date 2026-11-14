A qué hora juega Boca hoy

Boca y Banfield se enfrentan este sábado en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′, con un hat-trick del ecuatoriano Enner Valencia (Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtieron los goles de la Academia).

El 'Vasco' Arruabarrena le cambió la cara a Boca: ya ganó un título y quiere ir por más Gonzalo Colini - La Nación

El Taladro, por su parte, viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Tomás Adoryán -B- y Ángel Stringa -DR-. Nunca jugó la final y el objetivo de este año es romper la pared, consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez y pelear por un título, algo que no consigue desde 2009, cuando ganó el Apertura de la mano de James Rodríguez, Nicolás Bertolo, Santiago Silva y Walter Erviti, entre otros.

El historial entre ambos equipos registra 120 antecedentes oficiales entre el primer partido, disputado en 1911, y el último, que se jugó en 2025. Boca tiene ventaja con 72 victorias contra 24 de Banfield, mientras que empataron en los 24 compromisos restantes. En el antecedente más reciente, por el Torneo Clausura del año pasado, el xeneize se impuso por 2 a 0 en la Bombonera con goles de los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Boca y Banfield se enfrentarán en la semifinal de la Copa Argentina 2026; el ganador jugará la final ante Platense Gonzalo Colini - LA NACION

Boca vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Semifinales de la Copa Argentina 2026.

Día : Sábado 14 de noviembre.

: Sábado 14 de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro: Nazareno Arasa.

Boca vs. Banfield: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Mendoza y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Argentina 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.