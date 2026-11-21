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El xeneize se enfrenta a Atlético Mineiro este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026
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Boca y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro definitorio está programado para las 19.30 (horario argentino) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena se consolidó como uno de los dos mejores tras superar un camino complejo. Luego de su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, derivó en la Sudamericana por quedar tercero en su zona. Desde entonces eliminó a O’Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos de final, a San Pablo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales. En la serie de semifinales contra el Gigante da Colina, Boca perdió la ida en la Bombonera, pero remontó en el estadio Maracaná y avanzó de ronda con un 3 a 1 en el global.
El Galo, por su parte, recorrió un trayecto diferente ya que comenzó en la Sudamericana directamente en la primera ronda, en la que avanzó como líder del Grupo B, para luego eliminar sucesivamente a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. En las semifinales, el elenco comandado tácticamente por el argentino Eduardo Domínguez ganó 3 a 0 en la ida como local y perdió 2 a 0 en la vuelta como visitante.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2021, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, empataron 0 a 0 en el resultado global y Atlético Mineiro se impuso por 3 a 1 en los penales, en una serie polémica que quedó marcada por los reclamos de Boca por dos goles anulados, uno en cada partido. En el historial entre ambos, el combinado de la Ribera ganó tres encuentros, el conjunto brasileño se impuso en uno y los cuatro restantes terminaron igualados.
Boca vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber
- Final de la Copa Sudamericana 2026.
- Día: Sábado 21 de noviembre.
- Hora: 19.30 (horario argentino).
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Boca vs. Atlético Mineiro: cómo ver online
La final de la Copa Sudamericana 2026 está programada para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en Barranquilla, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
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