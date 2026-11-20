Eduardo Domínguez habló este viernes en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca, que se disputará en Barranquilla, Colombia. El entrenador argentino reconoció que el conjunto xeneize contará con el respaldo de buena parte del público local y lo vinculó con el legado de su suegro, Carlos Bianchi, en el club de la Ribera. Además, aclaró su frase sobre la sequía internacional xeneize.

“Sí sabemos que va a haber más hinchas de Boca, porque Colombia es de Boca, muy dividido con River, pero la historia que hizo mi suegro (Carlos Bianchi) en el club, acá rebotó mucho, tiene muchos seguidores, entonces sé esa parte, sé que la parte neutral va a ser del rival”, expresó Domínguez, en referencia a la influencia que tuvo el éxito de la etapa del Virrey, el entrenador más exitoso de la historia del club de la Ribera.

De todas maneras, el técnico de Atlético Mineiro le restó importancia a esa posible desventaja en las tribunas y puso el foco en lo que sucederá durante el encuentro. “Pero dentro de la cancha somos 11 contra 11 y vamos al que juega más inteligente, el que aprovecha su momento. Es una final y va a ser muy pareja”, sostuvo.

"SABEMOS QUE VA A HABER MÁS HINCHAS DE BOCA PORQUE COLOMBIA ES DE BOCA. LA HISTORIA QUE HIZO MI SUEGRO (CARLOS BIANCHI) EN EL CLUB ACÁ REBOTÓ MUCHO"



EDUARDO DOMÍNGUEZ, DT DE ATL. MINEIRO



📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lF4xJbbcqg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Otro de los temas que abordó fue la repercusión de sus declaraciones sobre Boca y su sequía de 18 años en cuanto a títulos internacionales. El entrenador hacía referencia a las dificultades que implica alcanzar una final, en un contexto en el que su equipo recibió cuestionamientos por haber perdido las dos anteriores. “Mencioné esa situación porque, como recién escuchaste, nos mencionan las últimas finales del equipo perdidas. Y a veces sí se entiende esa situación del periodismo local, pero es la tercera final consecutiva internacional del club. Pocos clubes consiguen eso”, explicó.

“Entonces hay que valorar el esfuerzo del club, el esfuerzo de los jugadores que están hace más de tres años como él, y algunos otros chicos también. Solamente marqué las dificultades de llegar a una final y que Boca no lo estaba consiguiendo, solo eso. Si rebotó, no rebotó”, aclaró, respecto a la repercusión mediática que generó.

Domínguez también se refirió a Leandro Paredes, una de las principales figuras del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, y reconoció la necesidad de limitar su influencia en el juego. “No es de una gran noticia que pareces el mejor jugador del rival y la calidad que tiene. Mientras menos pelotas toque o más lejos del arco pueda recibir, mucho mejor para nosotros. Vamos a evaluar diferentes escenarios para que sea lo mejor para nosotros”, señaló.

Minutos después de finalizada la conferencia, durante el reconocimiento del campo de juego, se lo pudo ver al Barba con Paredes, junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel, que también estaban ahí, en una charla distendida.

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, charló con los jugadores de Boca de una manera muy amigable antes de la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana. ¿Qué les habrá dicho?



📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Xs4seOgf57 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Por último, descartó que la repercusión de sus palabras pueda alterar su preparación para el partido. “Vivo en Brasil. Ya en Argentina no escuchaba lo que decían para no llenarme de cosas, imaginate acá en Brasil”, afirmó.