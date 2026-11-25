Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors sigue su curso en el Torneo Clausura 2026 donde este miércoles recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera con arbitraje de Luis Lobo Medina por los octavos de final con el objetivo de dar un paso más en un certamen donde es el máximo favorito al título.

El partido inicia a las 21 y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca

El conjunto del barrio porteño de La Boca fue campeón de la Copa Sudamericana 2026 y atraviesa un presente inmejorable en el que ya ganó dos títulos de los cinco posibles que puede conquistar antes de que termine el año. Uno de los que anhela es, justamente, el del certamen argentino y es el máximo favorito por lo que demostró hasta el momento.

En la primera etapa el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue segundo en el Grupo A por detrás de Instituto de Córdoba con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y apenas una derrota. Entre todas las competencias, lleva siete victorias consecutivas y la última derrota fue contra Vasco Da Gama en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca ya ganó dos de los cinco títulos posibles en el cierre del año Aníbal Greco - La nación

Teniendo en cuenta el trajín que acarrea Boca, es probable que el DT tenga que diagramar una formación sin algunos de los titulares porque llegaron tocados físicamente al encuentro con Mineiro y jugaron por tratarse de una final. Los futbolistas que están entre algodones son Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes. Si bien los esperarán hasta último momento, en el caso de que sean reemplazados los que tienen más chances de ingresar son Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Otra duda es si Tomás Aranda se mantiene como el cuarto volante o vuelve Alan Velasco. Lo mismo ocurre con Sebastián Villa y Leonel Flores: el colombiano fue titular en Barranquilla y fue una de las figuras del equipo, pero el juvenil está muy bien considerado y ha sido titular en más encuentros que su compañero.

Posible formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Leandro Paredes; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena tiene varias incógnitas en la formación inicial de Boca para recibir a Independiente Rivadavia RAUL ARBOLEDA - AFP

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.54 contra 6.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.94.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025 y ganó Boca 3 a 0 como visitante en Mendoza con goles de Tomás Bottari, Exequiel Zeballos y Álan Velasco.

En caso de ganar, Boca avanzará a la siguiente etapa y enfrentará a Gimnasia de La Plata, verdugo de Newell’s 4 a 2 en el Bosque. Ignacio Fernández e Ignacio Miramón pusieron en ventaja dos veces al local y Walter Mazzanti empató de penal en ambas ocasiones. En el suplementario, Franco Escobar en contra y Matías Melluso marcaron los goles del triunfo para el conjunto platense que terminó el duelo con dos futbolistas más por la expulsiones de Jeronimo Russo y Martín Ortega en su rival.