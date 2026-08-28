A qué hora juega Boca hoy

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El xeneize se enfrenta a Lanús este viernes en la Bombonera, por la fecha 7 del Grupo A, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports
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Boca y Lanús se enfrentan este viernes en el marco de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local, el último de ellos 1 a 1 frente a Racing, como visitante y por los goles de Marcos Rojo -R- y Miguel Merentiel -B-, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. Acumula siete partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias, aunque solo ganó tres de esos compromisos (3 a 1 y 4 a 0 vs. Recoleta en la Copa Sudamericana, y 1 a 0 vs. Estudiantes en el Clausura).
El Granate, por su parte, está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que el equipo de la Ribera y otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors, como local, por los tantos de Felipe Peña Biafore -L- y Gastón Verón -AJ-.
La última vez que se vieron las caras fue el 4 de marzo de este año, por la séptima fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 3 a 0 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez gracias a un doblete de Merentiel y un gol de Santiago Ascacíbar. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, es del 10 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura, en un compromiso en el que el xeneize se impuso por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
Boca vs. Lanús: todo lo que hay que saber
- Fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
- Día: Viernes 28 de agosto.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
Boca vs. Lanús: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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