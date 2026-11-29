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El xeneize recibe a Gimnasia de La Plata en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores
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Con el anhelo de seguir por la senda victoriosa, Boca Juniors recibe a Gimnasia de La Plata este domingo 29 de noviembre en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
El encuentro inicia a las 20.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Lo que hay que saber de Boca
El xeneize atraviesa un momento inmejorable. Ganó la Tabla Anual, fue campeón de la Copa Sudamericana 2026, está en la final de la Copa Argentina -jugará el próximo miércoles vs. Platense en Santiago del Estero- y es el máximo favorito a quedarse con la corona del campeonato en curso. En octavos de final venció a Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 0 en la Bombonera y, antes, fue segundo en el Grupo A con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y una derrota.
Entre todos los campeonatos, lleva ocho victorias consecutivas y ganó 11 de los últimos 13 encuentros. Desde la estrepitosa caída frente a Deportivo Riestra por 3 a 0, solo volvió a ceder una vez y fue en la ida de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco Da Gama, aunque después revirtió la serie.
De cara al compromiso de este domingo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene una baja importante y es la de Milton Delgado. El volante será reemplazado por Tomás Belmonte, la principal pieza de recambio en ese sector de la cancha que gobierna Leandro Paredes. En la ofensiva, Sebastián Villa le gana otra vez la pulseada a Leonel Flores.
La posible formación de Boca vs. Gimnasia
- Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 28, 2026
⚽ #Clausura2026
🆚 Gimnasia
🗓 Domingo 29/11
🕙 20:30
🏟 La Bombonera
💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/GaodQceeiB
Boca no se enfrenta con Gimnasia desde hace dos años. La última fue el 2 de diciembre de 2024 y le ganó 1 a 0 de local con gol de Milton Giménez. En 2025 no conformaron la misma zona en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.
- En caso de avanzar, el xeneize jugará en semifinales vs. Rosario Central o Barracas Central, que chocan previamente, a las 17, en el Gigante de Arroyito.
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