A qué hora juega Boca vs. Estudiantes hoy

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 se completa esta semana con tres partidos, de los cuáles el de Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata, correspondiente al Grupo A, se disputa este miércoles 5 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán con arbitraje de Nazareno Arasa.

El duelo inicia a las 19 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas a instante.

Tiago Palacios es titular en Estudiantes de La Plata para enfrentar a Boca Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

La previa de Boca vs. Estudiantes

El cotejo se desarrolla este miércoles a raíz de que el xeneize tuvo que competir la semana pasada, cuando se llevaron a cabo el grueso de los cotejos de la segunda fecha del Clausura, en la Copa Sudamericana 2026 -perdió ante 0’Higgins de Chile 1 a 0 y le ganó por penales, en 16avos de final-.

Otra curiosidad es que el juego no tiene lugar en la Bombonera, sino en el escenario del Globo porque la institución del barrio porteño de la Boca está acondicionando el campo de juego, en muy mal estado. De hecho, es probable que ante Vélez y Recoleta de Paraguay también deba mudar su localía, algo que no cayó bien en los hinchas y que llevó a que, sarcásticamente, el presidente del club guaraní ofrezca ayuda para que su equipo tenga que presentarse en el mítico escenario.

El equipo de Rodolfo Arrubarrena todavía no ganó en el certamen y acumula apenas un punto, el que logró el domingo pasado frente a Newell’s en Rosario con un empate 2 a 2. Antes, perdió ante Deportivo Riestra 3 a 0 como visitante, lo que marca la irregularidad de un elenco que no termina de arrancar y lo cual preocupa en demasía al entrenador.

Teniendo en cuenta la seguidilla de partidos -el próximo sábado jugará contra Vélez-, es probable que el DT le otorgue descanso a varios jugadores que habitualmente son titulares como Lautaro Blanco, Nicolás Figal y Miguel Merentiel. Sus lugares son para Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, respectivamente. Además, es una incógnita cuántos minutos afronta Leandro Paredes, quien no tuvo vacaciones porque disputó el Mundial 2026 con la selección argentina y acumula un trajín importante desde principios de año.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza darle descanso a varios jugadores Marcelo Hernandez - Getty Images South America

El Pincha, por su parte, le ganó en su última presentación a Defensa y Justicia 3 a 0 y logró su primera victoria en el certamen, tras caer en la fecha inaugural contra Independiente 2 a 0. En caso de imponerse sobre Boca, será uno de los escoltas de Vélez en la tabla de posiciones de la zona B con Independiente, Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba.

El cotejo también tiene trascendencia para la Tabla Anual, a través de la cual ambos pujan por clasificar a los torneos internacionales de 2027. Estudiantes marcha cuarto con 34 puntos y el xeneize, séptimo con 31. Ambos se ubican en zona de Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena. Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.20 contra 4.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con victoria de Estudiantes 2 a 1 como local con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pirez. Exequiel Zeballos descontó para Boca.