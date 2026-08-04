Horario de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026

Este miércoles se retoma la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con la disputa de dos de los tres partidos que fueron reprogramados: Tigre vs. Belgrano y Boca vs. Estudiantes de La Plata. Estos últimos se enfrentan desde las 19 (horario argentino) en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, con arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports y el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el 14° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto en dos presentaciones, producto de una derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y un empate 2 a 2 con Newell’s, ambos como visitante. Acumula tres partidos consecutivos sin triunfos entre todas las competencias, aunque una de esas caídas, ante O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, terminó con un triunfo por penales para pasar a octavos.

Alan Velasco convirtió el gol del empate de Boca ante Newell's en el encuentro del último domingo Juan José García - FOTOBAIRES

De cara al compromiso de este miércoles, el DT Rodolfo Arruabarrena podría realizar algunas modificaciones para seguir en busca del equipo titular ideal que hasta el momento no encontró. Aunque aún no está claro quiénes podrían salir, es casi una certeza que el ‘Vasco’ tendría nuevamente a disposición Carlos Palacios y a Tomás Belmonte, ya recuperados de una molestia en el aductor y de un esguince de tobillo, respectivamente.

Sin embargo, el chileno podría ausentarse si la justicia de su país decide citarlo a declarar por un escándalo que se dio a conocer este martes. La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo al suegro del ex-Colo Colo en el marco de tres operativos simultáneos que dejaron 14 detenidos y permitieron incautar más de 1.500 kilogramos de cocaína, clorhidrato de cocaína y cannabis, con un valor estimado superior a los US$19.400.000. Uno de los autos secuestrados sería propiedad del futbolista, pero no está imputado en la causa y aún no se comunicaron con él.

Carlos Palacios se recuperó de una lesión muscular, pero podría ausentarse por temas legales Ricardo Pristupluk

El Pincha, por su parte, está noveno en el Grupo A con tres unidades. En la primera jornada perdió 2 a 0 con Independiente por los goles del paraguayo Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Luego se repuso y goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios. Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, aunque recién comienza el campeonato.

El entrenador Alexander ‘Cacique’ Medina mantendría a los mismos once que golearon al Halcón de Florencio Varela, a quienes elogió tras la victoria. “El equipo fluyó mucho, todos los posicionamientos que habíamos trabajado funcionaron y los jugadores tuvieron un gran rendimiento con la pelota”, afirmó. El único en duda es Tomás Palacios, quien se retiró del partido ante el Halcón con una molestia en el tobillo y en los días posteriores se entrenó con un vendaje y evitando el roce físico para no generar una lesión de gravedad.

Tomás Palacios convirtió un gol ante Defensa y Justicia y se retiró con una molestia, pero jugaría ante Boca @EdelpOficial

Boca vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.