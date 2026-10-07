Diez goles inolvidables de Lionel Messi en la selección argentina

Lionel Messi llegó a su despedida de la selección argentina este martes ante Benín como el máximo artillero histórico y cerró su cuenta en 126 goles.

Ese recuento durante más de dos décadas engloba joyas inolvidables y definiciones con alto contenido emocional; anotaciones de todo tipo para darle forma a un catálogo del que resulta muy difícil extraer los mejores o más representativos, en medio de una comparación que se cruzará con los gustos personales o lo que haya representado cada tanto en su momento.

Así, a la hora de atribuirle valor a esas jugadas imposibles, a los tiros libres con su sello, a las gambetas que precedieron el festejo o a los remates que llegaron en el instante más necesario, el orden puede ser injusto, pero se debe disfrutar por completo dándole el lugar que la emoción y los recuerdos le asignen. Eso sí: son inolvidables.

A Francia, en la final de Qatar 2022

En la final del Mundial de Qatar 2022, el gol de Messi para el 3-2 parcial en el tiempo suplementario parecía ser el decisivo, con suspenso, después de haber anotado de penal el 1-0. En una combinación de Lautaro Martínez y Enzo Fernández, el rosarino aprovechó el rebote que dio el arquero Lloris y marcó, aunque para ello necesitó de algunas miradas extra hacia donde estaba el árbitro para confirmar que la pelota había traspasado la línea por completo y resultó de los más especiales. El trofeo se levantaría tras la definición por penales.

A México, en Qatar 2022

En Qatar 2022, camino a la consagración, Argentina enfrentó a México casi obligada a ganar en la segunda fecha tras haber perdido con Arabia Saudita. El partido se destrabó a partir de una definición furiosa, abajo, de Messi de frente al arco, casi en la medialuna del área, cuando iban 9 minutos del segundo tiempo. Abrió el marcador, quitó presiones y llevó tranquilidad antes de asistir a Enzo Fernández para el 2-0 final.

A Brasil, en un 4-3 inolvidable

A Brasil, el 9 de junio de 2012 en Nueva Jersey, Messi le convirtió un hat-trick en un partido amistoso en el que la selección estuvo en desventaja dos veces en el marcador y terminó ganando 4-3. Lo definió a siete minutos del final, con una jugada individual que inició cerca de la mitad de la cancha con una gambeta. Antes de llegar al área sacó un zurdazo que viajó directo a un ángulo.

A Cabo Verde, en el Mundial 2026

Una joya fue el 1-0 a Cabo Verde en los 16avos de final del reciente Mundial 2026. En un partido que tuvo suspenso hasta el final y en el que la selección avanzó en la prórroga, Messi aportó su magia con un control exquisito y una repentina definición al ganarle la espalda a un rival tras un pase largo de Lisandro Martínez.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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A Australia, uno de billar

En los octavos de final de Qatar 2022, Messi abrió el marcador en el 2-1 ante Australia con una aparición en el área tras recibir de Alexis Mac Allister y una resolución entre varias piernas, junto al palo del arquero. Con categoría, como si fuera un golpe en el billar.

A dos años de este gol de billar de Leo Messi en #Qatar2022. 🤩🇦🇷@Argentina | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/C69xW7WM1B — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 3, 2024

A Estados Unidos, de tiro libre

Para llegar a la final de la Copa América 2016, que se perdería con Chile por penales, Argentina superó a Estados Unidos por 4-0 en Houston. El segundo fue una delicia de tiro libre de Messi, que resolvió al palo del arquero, que igualmente no logró evitar que la pelota se metiera en el ángulo. Ese día se convirtió en el máximo goleador de la albiceleste.

Imposible ajustarla más al ángulo. Ni él podía creer dónde puso esa pelota. Hace 5 años, uno de los mejores goles de Messi en la Selección Argentina. 🇦🇷🔥



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A Nigeria, en Rusia, con doble control exquisito

Rusia 2018 no genera buenos recuerdos en su ciclo en la selección, por el rápido regreso a casa en octavos, pero Messi dejó un gol clave para la clasificación, frente a Nigeria. Ever Banegas lo habilitó con un pase desde el medio de la cancha y Lionel fabricó el 1-0 parcial de derecha, con un tiro cruzado, después de un doble control en el aire con la zurda. En uno de los palcos, Diego Maradona le agradecía a Dios por lo que estaba viendo.

A Irán, para avanzar en Brasil 2014

En 2014, Argentina eliminó a Irán en los octavos de final para seguir avanzando en el Mundial de Brasil. El juego parecía ir al alargue, pero en el primer minuto de descuento, Leo recibió cerca del área, enganchó hacia adentro para desacomodar a un rival, se perfiló, sacó el latigazo y anotó el 1-0 de la clasificación.

El primero en un Mundial, hace 20 años

El 16 de junio de 2006, con apenas 18 años, Messi debutó en una Copa del Mundo con la selección mayor y marcó uno de los goles en la paliza por 6-0 a Serbia y Montenegro en Gelsenkirchen, Alemania, por la segunda fecha del grupo C. Ingresó desde el banco por Maxi Rodríguez, asistió a Hernán Crespo en el 4-0 y anotó el sexto al combinar con Carlos Tévez y definir cruzado.

El día que comenzó todo 🤩



Un 16 de junio de 2006, y con solo 18 años, Lionel Messi 🇦🇷 debutó en la Copa Mundial de la FIFA 🏆



Y sí, lo hizo marcando un gol 🔥@Argentina pic.twitter.com/zgf6vV5lrW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2023

A México, con una vaselina

En la Copa América de Venezuela 2007, Argentina goleó a México por 3-0 y Leo dejó una pincelada de su talento en sus primeros tiempos en la selección mayor. Con el partido 1-0 en favor del conjunto nacional, recibió de Tevez en el área y casi sin darles tiempo de reacción a los dos defensores que se acercaban y al arquero Sánchez, que salía a achicar, la empalmó con clase y la puso en el segundo palo. En su intento de regresar al arco, sin fortuna para él, el vuelo del guardavalla lo hizo más espectacular aún.

Y para ustedes, ¿cuál es el mejor o el que más gritaron?