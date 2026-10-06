La despedida de Lionel Messi EN VIVO vs. Benín: hora, todos los invitados y el minuto a minuto del partido
El evento tiene cita en el estadio Monumental, en el marco del partido amistoso, que está programado a las 20; habrá shows y homenajes antes y después del juego
Expectativa por la despedida de Messi
Lionel Messi se despide este martes de la selección argentina en el amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el cierre de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el Mundial 2026.
El partido de fútbol está previsto a las 20 y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.
Polémica por la reventa de entradas
En la víspera del partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, influencers y figuras vinculadas al mundo del espectáculo quedaron en el centro de una polémica por la presunta reventa de entradas para el encuentro que se disputará este martes a las 20 en el estadio Monumental.
Las primeras denuncias por el ilícito comenzaron a circular en los últimas días en redes sociales. Las críticas no solo apuntaron a la cantidad de tickets a los que habrían tenido acceso algunos de estos referentes, sino también a los valores a los que los ofrecen, que en varios casos superan los precios oficiales.
Uno de los casos más comentados fue el de Martín Martínez, más conocido como “Chapu”, un creador de contenido de 32 años que acumula más de un millón de seguidores en la plataforma Instagram. El domingo publicó una historia en la que promocionaba tickets en diferentes áreas para el partido.
Cómo será el operativo de seguridad y el mapa de cortes
La Ciudad de Buenos Aires desplegará este martes un amplio operativo de seguridad en los alrededores del estadio Monumental y de Ciudad Universitaria con motivo de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.
El dispositivo incluirá cortes de tránsito, controles de acceso y un despliegue policial, mientras miles de hinchas participarán de las actividades organizadas en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.
La jornada tendrá dos escenarios principales. Por un lado, el estadio Monumental, donde se disputará el amistoso entre la Argentina y Benín desde las 20. Por otro, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, sede del Fan Fest.
Formación inicial
Messi vive su última concentración junto a sus compañeros. Se especula con que la formación inicial para el partido será con el ‘10′ y el grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide pero que su situación está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni.
Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.
La camiseta de Messi
Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió.
En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.
"El Line Up de una noche eterna"
#SelecciónMayor Con ustedes, el Line Up de una noche eterna 📋✔️— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026
🥹 Vamos a emocionarnos, pero también a cantar y bailar 🎶🪩
🗓 Martes 6 de octubre
📍 Estadio Monumental pic.twitter.com/yvZhJDOfzr
Aasí estará el tiempo durante el show homenaje y el "último baile" en el Monumental
Según informó Meteored, durante la mañana de este martes 6 de octubre las condiciones meteorológicas en Núñez serán estables, ambiente fresco y húmedo, temperatura mínima en torno a los 12/13 °C para el amanecer, con algunas nubes y neblinas, mientras el aire continúa ingresando desde el noreste.
A media mañana la temperatura irá en ascenso, llegando al mediodía a unos 18-20 °C. Desde ese momento comenzará a notarse el cambio en el cielo, con un gradual aumento de la nubosidad.
El ambiente se mantendrá húmedo, con una máxima previa al primer show del evento, estimada en 21 °C, mientras los nubarrones bloquean el sol. El viento se intensificará, con una rotación desde el este, cargando de más humedad el ambiente.
Por dónde se puede ver el partido
El evento se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.
La despedida de Messi de la selección argentina
Llegó el día que nadie quería que se hiciese realidad. Este martes 6 de octubre de 2026 Lionel Andrés Messi le dice adiós a la selección argentina en el marco del amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental en el cierre de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
El partido inicia a las 20 y lo arbitra el chileno Fernando Véjar. Antes, en el entretiempo, y después habrá shows y homenajes para el capitán que se despide tras más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca.