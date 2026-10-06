La despedida de Lionel Messi EN VIVO vs. Benín: hora, todos los invitados y el minuto a minuto del partido

Lionel Messi se despide este martes de la selección argentina en el amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el cierre de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el Mundial 2026.

El partido de fútbol está previsto a las 20 y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.