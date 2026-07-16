A qué hora juega Boca vs. Sarmiento por la Copa Argentina 2026 hoy

Boca y Sarmiento se enfrentan este jueves en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que dará a conocer el rival de Vélez en octavos, está programado para las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras derrotar a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. Persigue su quinto trofeo en el torneo más federal del país tras los conseguidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. En la última edición quedó eliminado en esta instancia luego de perder por 2 a 1 con Atlético Tucumán por los goles de Cléver Ferreira y Mateo Bajamich (Edinson Cavani descontó para el combinado de la Ribera en tiempo de descuento).

Adam Bareiro debutó en Boca con un doblete ante Gimnasia de Chivilcoy en los 32vos de final de la Copa Argentina Copa Argentina

El Verde, por su parte, se metió en los 16vos del torneo más federal del país luego de dejar en el camino a Tristán Suárez por la mínima diferencia con un gol agónico de Pablo Magnín a los 94′. Nunca logró avanzar más allá de los octavos de final, ronda en la que llegó en tres ediciones diferentes: 2011-2012 (perdió 2 a 1 con Deportivo Merlo), 2016-2017 (sucumbió por 4 a 0 frente a Atlético Tucumán) y 2020 (cayó por 1 a 0 contra Temperley).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de noviembre de 2024, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 como visitante, en el estadio Eva Perón, gracias a las anotaciones de Kevin Zenón y Miguel Merentiel. El último triunfo de Sarmiento fue en 2023, cuando festejó por 1 a 0 en la Copa de la Liga con un tanto de Gabriel Díaz.

En el último partido entre Boca y Sarmiento, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 en Junín Juan José García - FOTOBAIRES

Boca vs. Sarmiento: todo lo que hay que saber

16vos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Jueves 16 de julio.

: Jueves 16 de julio. Hora : 21.45 (horario argentino).

: 21.45 (horario argentino). Estadio : Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe.

: Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. Minuto a minuto: canchallena.com.

Boca vs. Sarmiento: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.