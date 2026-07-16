Reapareció Lele Adani, el eufórico comentarista italiano que ama a los argentinos pero es criticado en su país: “Transformó la RAI en TV BsAs”

Daniele Adani, apodado Lele, es un comentarista de fútbol italiano de la cadena Rai 1 que desde hace mucho tiempo no pasa inadvertido por su euforia y fanatismo por los jugadores de la selección argentina. En Qatar 2022, emocionó a todos con su voz rasgada al describir la gran jugada de Lionel Messi para el 3-0 ante Croacia. Ahora, cuatro años más tarde, volvió a estremecer con el gol de Lautaro Martínez que colocó el épico 2-1 frente a Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026.

Con un estilo apasionado, alejado de la narración convencional, primero Adani se dejó llevar por la emoción durante el empate de la Argentina, con el tanto de Enzo Fernández. Exclamó: “¡Con Argentina nunca se acaba! ¡Con la selección nunca se acaba! ¡El corazón de los campeones del mundo! Enzo retoma las palabras de Lionel. Einstein dijo que las coincidencias son la forma que tiene Dios de permanecer en el anonimato. ¡Pero con Dios no se puede hacer eso! ¡Maradona, cuarenta años después, dirige! Este partido no termina porque la epopeya debe continuar”, describió, añadiendo una cuota de poesía.

El comentarista italiano de fútbol Lele Adani, fanático de la Argentina, de Messi y Maradona

Claro que pocos minutos después, con el gol de Lautaro, el capitán de Inter de Milán, Adani estalló: “No lo puedo creer, no lo puedo creer. La asistencia número 68 de Messi con la selección argentina fue suya: la rutina de lo extraordinario. Es como si Maradona volviera aquí cuarenta años después. A los 39, marcó con la derecha, solo para empujar al Toro de Bahía Blanca. El corazón de Argentina es infinito, el corazón de Lionel Messi es infinito”.

El relato emocionado del segundo gol

“è infinito Il cuore dell'Argentina”

Todos necesitamos un Lele Adani en nuestra vida

🇦🇷 🤜🤛 🇮🇹 pic.twitter.com/nt8Azrxpxp — Fabian De Cesare (@FabianDeCesare) July 16, 2026

Pocos después del partido, según publicó el portal del medio italiano Il Fatto Quotidiano, Adani, invitado en el programa Notti Mondiali, explicó el origen de esa implicación emocional con la Argentina y el fútbol: “Me emociona. Las palabras me vienen solas, y son palabras de sentimiento. Y a veces ni siquiera sé lo que digo. Pero son las lágrimas que me provoca el fútbol, ​​y es algo que debo compartir con toda Italia y gracias a Rai, que me permite llegar a millones de personas".

En las redes sociales hubo algunas bromas por el estilo desbordante de Adani. “El comentario de Adani rompe la barrera del sonido”, se leyó. Otro posteo indicó: “El comentarista argentino se mantuvo más sereno que Adani”.

De 52 años, Adani trabaja para la Rai como comentarista. Fue futbolista profesional: su carrera empezó en Módena y continuó en Brescia, donde jugó cinco temporadas y llegó a ser capitán en los años 90. De allí pasó a Fiorentina, en la época en la que el ídolo del club toscano era Gabriel Batistuta. Allí ganó la Copa Italia 2001. Alcanzó a jugar cinco partidos en la selección italiana, antes de que su carrera entrara en declive, con pasos por Brescia, Áscoli y Empoli. Es un confeso fanático de la Argentina (de Maradona y Messi) y atesora amigos de esa nacionalidad, como Matías Almeyda, con quien jugó varias temporadas.

“Transformó la Rai en Tele Buenos Aires”

No todos empatizan con el estilo de Adani, especialmente en Italia. Maurizio Crosetti, periodista del diario La Repubblica, escribió un artículo crítico al respecto. “Hay un sujeto que merodea por nuestras casas y nos grita en los oídos, despierta a los niños, asusta al gato. Cree este tipo que está contando la pasión por el fútbol con un fervor emocional especial, pero de especial solo hay el fastidio que su descontrol vocal propaga”, apuntó.

Y continuó: “Ya el comentarista de fútbol Lele Adani, que juega en el equipo de la RAI (servicio público, vale la pena recordarlo más allá de la retórica), es un caso nacional. Siempre por encima de las líneas, Adani se convierte en una especie de cuerpo poseído por el demonio cuando marca el gol de Argentina. Incluso alguien tan divisivo como él ha logrado, por una vez, poner a todos de acuerdo. La perorata de Adani es como el tiro de Messi: absoluta, pero de signo opuesto. Y quién sabe qué habrán pensado los ingleses en Italia frente al televisor: tal vez, haber aterrizado por error en Tele Buenos Aires".

C’è un soggetto che si aggira nelle nostre case e ci urla nelle orecchie, ci sveglia i bambini, ci spaventa il gatto. Crede, costui, di raccontare la passione per il calcio con un trasporto emotivo speciale, invece di speciale c’è solo il fastidio che la sua intemperanza vocale… pic.twitter.com/P8h64xRyXn — Repubblica (@repubblica) July 16, 2026

“Es una pena, porque Lele Adani es alguien que ha estudiado el tema y sabe lo que hace, y para compartirlo con el público incluso renunció a su carrera como entrenador (Mancini incluso quiso ficharlo para la selección nacional como su asistente)”, escribió Crosetti.

Y amplió: “Cómo Lele Adani se convirtió en la voz principal del fútbol en Rai es un misterio. Algunos de sus jefes, en algún momento, debieron encontrarlo divertido y original, pero ahora la situación está completamente fuera de control: no sabemos qué pensar, ni qué temer, sobre la final del domingo”.