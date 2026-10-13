A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama y por dónde se puede ver en vivo

Boca Juniors recibe a Vasco Da Gama de Brasil este martes desde las 21.30 (hora argentina) en la Bombonera con arbitraje del chileno Piero Maza por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de los dos canales que tienen derechos del torneo: ESPN y DSports. Ambos se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca vs. Vasco Da Gama

El xeneize afronta el partido, y la serie, sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular en el empate vs. Instituto de Córdoba 2 a 2 y quedó descartado definitavamente. Su baja, muy sensible, se suma a las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Alan Velasco, otros habituales titulares que también padecen diferentes dolencias. En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena llega al momento más importante del segundo semestre sin varias de las figuras del plantel y con la misión de reemplazarlos.

En ese contexto, el ‘Vasco’ analizó modificar el esquema, pero decidió que sea titular Williams Alarcón y no Sebastián Villa, por lo que se mantiene el dibujo táctico con Alarcón en lugar de Paredes más Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo, el chileno Carlos Palacios por delante de ellos y Leonel Flores por un costado para abastecer a Enner Valencia, quien le ganó la pulseada a Miguel Merentiel.

Leonel Flores es la principal carta ofensiva de Boca para recibir a Vasco Da Gama Gonzalo Colini - La Nación

El equipo del barrio porteño de la Boca comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavos superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

Facundo Colidio, el gran ausente en Vasco Da Gama para la serie ante Boca Sports Press Photo - Getty Images South America

En su plantel, el equipo que marcha 14° en el Brasileirao y está a tres puntos del descenso tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. La salvedad es que Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River y Spinelli tampoco por una lesión, pero los otros dos se perfilan para ser titulares en la Bombonera.

Justamente Sosa manifestó en la previa que es una ventaja para ellos que no juegue Paredes: “No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador. Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol. Que no juegue cambia el funcionamiento y Boca pierde algo”.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios; y Miguel Merentiel o Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios; y Miguel Merentiel o Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vasco Da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte y David. DT: Pedro Emanuel.

En la otra llave, en tanto, se enfrentan Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay y de allí decantará el otro finalista para el duelo decisivo del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.