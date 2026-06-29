A qué hora juega Brasil vs. Japón y por dónde se puede ver online

Brasil y Japón protagonizan este lunes, en Houston, uno de los partidos más aclamados de los 16vos de final del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 14 de la Argentina, corresponde a la primera e inédita instancia de eliminación directa tras la ampliación del formato a 48 selecciones. La Verdeamarela se clasificó como líder del Grupo C tras sumar siete puntos, mientras que los Samuráis Azules fueron segundos en el G con cinco unidades. El minuto a minuto del encuentro que se puede ver en Telefé y DSports, está disponible en canchallena.com.

El seleccionado que dirige el italiano Carlo Ancelotti está invicto en la Copa del Mundo. En la etapa de grupos empató 1 a 1 con Marruecos y obtuvo victorias claras frente a Haití y Escocia, ambos por 3 a 0. Este último encuentro marcó además el regreso de Neymar Jr. a la selección brasileña después de tres años. Por el lado del combinado nipón, que tampoco perdió hasta el momento, el camino en la primera ronda incluyó un empate 2 a 2 con Países Bajos, una goleada 4 a 0 ante Túnez y una igualdad 1 a 1 frente a Suecia.

Neymar Jr. volvió a ponerse la camiseta de Brasil después de tres años y fue ovacionado por los hinchas ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El historial entre ambos favorece claramente a los sudamericanos, pero el reciente muestra mayor paridad. De hecho, en un amistoso disputado en 2025, Japón logró una victoria por 3 a 2 por los goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda (Paulo Henrique y Gabriel Martinelli anotaron los tantos brasileños). El único antecedente mundialista se remonta a Alemania 2006, cuando Brasil goleó por 4 a 1.

Brasil vs. Japón: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

La Canarinha afronta este desafío con el objetivo de recuperar la corona mundial que no consigue desde 2002. El plantel cuenta con Vinícius Jr. como estandarte ofensivo, quien registra cuatro goles y una asistencia en lo que va del torneo. En el mediocampo, la solidez llega de la mano de Casemiro, acompañado por Lucas Paquetá y Bruno Guimarães. La única baja confirmada en el equipo brasileño es la de Raphinha, quien se encuentra realizando un tratamiento intensivo por una lesión en el muslo derecho.

En Japón, el entrenador Hajime Moriyasu no podrá contar con una de sus principales figuras, Takefusa Kubo. “Todavía no se incorporó al entrenamiento grupal y solo pudo entrenar diferenciado, por lo que no estará disponible. Deseamos que se recupere pronto y él está acelerando su recuperación”, afirmó.

Takefusa Kubo (derecha) no estará disponible para el partido de este lunes entre Brasil y Japón CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.79 contra los 5.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Japón. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.76.

Las casas de apuestas ponen a Brasil como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Japón ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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