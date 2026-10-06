A qué hora juega Colombia vs. Perú hoy y por dónde se puede seguir el partido en vivo

La primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial 2026 concluye este martes 6 de octubre con varios amistosos en diferentes puntos del planeta y uno de ellos lo protagonizan las selecciones de Colombia y Perú.

El encuentro está programado para las 20.45 (hora argentina) en el Nu Stadium de Inter Miami, en Estados Unidos, y lo arbitra el brasileño Wilton Sampaio. No se transmite por TV ni en plataformas digitales en la Argentina, pero se puede seguir en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

El arquero Pedro Gallese es un referente de la selección de Perú, que se enfrenta a Colombia Andre Penner - AP

La previa de Colombia vs. Perú

El conjunto cafetero inició un nuevo proceso tras llegar a octavos de final de la última Copa del Mundo -lo eliminó Suiza por penales- con el argentino Néstor Lorenzo ratificado en el cargo de entrenador y ya sin James Rodríguez, quien se retiró del seleccionado. Antes de este partido disputó otros dos y cosechó un empate frente a México 1 a 1 y una derrota con Paraguay 1 a 0.

El equipo incaico, por su parte, es uno de los cuatro de Sudamérica que no jugó el Mundial de este año-los otros fueron Chile, Venezuela y Bolivia- y arrancó otro ciclo bajo el mando del entrenador brasileño Mano Menezes. Hasta el momento jugó tres amistosos y no ganó ninguno: cayó ante Estados Unidos 4 a 1 y Canadá 2 a 0 e igualó con México 1 a 1.

Mano Menezes es el entrenador de la selección de Perú, que este año no jugó el Mundial Reuters

Posibles formaciones

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Mano Menezes.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto cafetero con una cuota máxima de 1.40 contra 9.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.15.

Ambos países comparten la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por lo que se enfrentaron en un sinfín de oportunidades no solo en amistosos sino también en copas América y Eliminatorias a Mundiales. Justamente los dos últimos cruces fueron por la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y empataron tanto en la primera como en la segunda rueda 1 a 1 en Lima en 2024 y 0 a 0 en Barranquilla en 2025, respectivamente.