A qué hora juega Estudiantes vs. Corinthians y qué canal lo transmite en vivo

Estudiantes de La Plata visita este miércoles a Corinthians en el estadio Neo Química Arena de San Pablo con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela en el encuentro de vuelta de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, que comenzó la semana pasada en la Argentina con un empate 1 a 1.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al istante.

La previa de Corinthians vs. Estudiantes

Tras no sacarse ventajas en la ida, el Timao y el Pincha definen al tercer semifinalista del máximo certamen continental. El elenco argentino, tras la eliminación de Platense, es el único de su país que sigue en carrera por el título en otra temporada de predominio brasileño.

El combinado dirigido por Fernando Diniz está 13° en el Brasileirao, posición a la que descendió abruptamente con cinco derrotas seguidas y quedó a solo cuatro unidades de los puestos de descenso. En la Libertadores, comenzó su participación en el Grupo E y logró el primer con 11 unidades, perseguido por el Calamar, con 11 unidades gracias a tres triunfos, dos empate y una derrota. En octavos eliminó a Rosario Central con una alegría 1 a 0 de local -en la ida, empataron sin goles-.

Corinthians es favorito a avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

El elenco dirigido por Alexander Medina tampoco atraviesa un gran presente en su torneo doméstico, el Clausura, porque marcha undécimo en el Grupo B y está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

A nivel internacional su suerte es diferente porque está entre los ocho mejores equipos de Sudamérica. En la primera etapa, fue escolta de Flamengo en el Grupo A con nueve puntos gracias a dos victorias, tres empates y una derrota mientras que en octavos superó a Universidad Católica por un global de 4 a 1 -igualó en la ida 1 a 1 de local y se impuso de visitante en la revancha 3 a 0-.

Posibles formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.12 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.0.

El ganador de la serie avanzará a las semifinales y se medirá con Flamengo o Independiente del Valle de Ecuador. En el primer encuentro el combinado brasileño ganó 2 a 0 de visitante.