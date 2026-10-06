A qué hora juega hoy Argentina por la despedida de Messi y por dónde se puede ver en vivo

En una jornada que pasará a la historia porque Lionel Messi viste por última vez la camiseta celeste y blanca, la selección argentina enfrenta a Benín este martes en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el tercer y último amistoso de la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el Mundial 2026.

El partido inicia a las 20 (horario argentino) y se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto del juego con información y estadísticas actualizadas al instante.

Las puertas del estadio se abrieron a las 16 y el público comenzó ocupar rápidamente las tribunas del Antonio V. Liberti. El evento comenzó una hora y media después con un extenso line up que incluye shows de Román, El Original; Amar Azul, Q’Lokura, Un Poco de Ruido y Damas Gratis para esperar el duelo. En el entretiempo, en tanto, actuará Gaspar Benegas mientras una vez concluido el cotejo lo harán La Sole y Ulises Bueno. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció, además, que hay una ‘sorpresa’ y se rumorea que es la presentación de Lali.

Alrededor de las 18, en tanto, el plantel de la selección argentina, con Messi a la cabeza, dejó la concentración en Ezeiza y partió al estadio Monumental. Como nunca en un contexto de partido, el público argentino se juntó a la vera de las autopistas para ver pasar los dos colectivos que trasladó a la delegación y saludar al ‘10′.

La previa de Argentina vs. Benín

Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el equipo argentino porque la atención se la lleva Messi. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos ante Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026, es decir a los que iniciaron el nuevo proceso.

En ese contexto, se especula con que la formación inicial de este martes tenga, lógicamente al 10, y al grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó. En este contexto, Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, muy probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide, aunque su adiós queda opacado por todo lo que significa Messi.

Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.

El mediocampo será el de la final de Qatar 2022, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien jugará como invitado porque no fue convocado para la fecha FIFA. El que ingresará después es Giovani Lo Celso, otro amigo del 10. Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla ofensiva junto a la estrella de la noche.

La selección argentina ganó por goleada los amistosos previos frente a Bolivia y Burkina Faso Manuel Cortina

Por tratarse de una jornada especial, Messi, el último gran capitán, utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la bandera en vertical, un Sol de Mayo y el 10 y su apellido en dorado.

Benín es un rival de bajo calibre, como gran parte de los que tuvo la selección argentina desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No obstante, esta vez pasa desapercibido porque lo que menos importa en la jornada es el partido y los flashes están puestos en la despedida de Messi. Dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023, arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1.

Steve Mounié, jugador de Benín que enfrentará a la selección argentina el próximo martes @stevemkms

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el local con una cuota máxima de 1.02 contra 100.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 24.0.

A diferencia de los burkinenses, el plantel benines llegó a la Argentina varios días antes e, incluso, estuvo el fin de semana pasado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente donde presenció la goleada de Instituto de Córdoba al Rojo 4 a 1. Allí, el delantero Steve Mounié dialogó con ESPN y resaltó la importancia del encuentro para su país: “Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África. En Argentina, que fue campeón del mundo, con Messi... Es un gran momento para Benín”.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Frente a los africanos, Messi jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró en la selección mayor: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.