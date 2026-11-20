El Torneo Clausura 2026 pisa el acelerador este fin de semana, con la disputa de los octavos de final y con cada cruce, atractivo en sí mismo. La jornada de eliminación directa inicia este viernes 20 de noviembre con un partido y culmina el lunes parcialmente, ya que quedará pendiente hasta el encuentro de Boca e Independiente Rivadavia que tendrá lugar recién el lunes a raíz de que el xeneize disputará este sábado la final de la Copa Sudamericana.

Las llaves de eliminación y el minuto a minuto de todos los encuentros se pueden seguir en canchallena.com.

Así está el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2026 que empieza a desandarse este viernes

Los octavos de final comienzan a desandarse este viernes con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano.

El sábado, los octavos continúan con Defensa y Justicia contra Barracas Central y Argentinos Juniors frente a Independiente.

La jornada del domingo concentra la mayor actividad con tres compromisos destacados: Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza, River se enfrenta a Lanús e Instituto se mide ante Huracán.

El lunes, sigue con Gimnasia de La Plata ante Newell’s, y el cierre de esta instancia será el miércoles en la Bombonera, donde Boca chocará con Independiente Rivadavia.

Boca, que ya ganó la Tabla Anual, jugará la final de la Sudamericana y luego el partido de octavos del Clausura ALEJANDRO PAGNI - AFP

Durante la primera ronda, cada equipo jugó 16 partidos, incluyendo un interzonal y un clásico o compromiso ante un “club pareja”, y los ocho mejores de cada grupo lograron el boleto a octavos. Los clasificados del Grupo A fueron Instituto, Boca, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza. En la zona B, en tanto, pasaron Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán.

14 equipos terminaron su participación en el campeonato local porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Gastón Ávila, uno de los puntos altos de Rosario Central en el Torneo Clausura Copa Argentina

Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15 : Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)

: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium) 17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16 : Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium) 19 : River vs. Lanús (TNT Sports)

: River vs. Lanús (TNT Sports) 22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina