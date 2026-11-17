La selección argentina y Costa Rica se enfrentan este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje del brasileño Bruno Arleu en el último amistoso del año para ambos equipos enmarcado en la fecha de noviembre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Apenas iniciado el primer tiempo, igual 0 a 0.

Lo que hay que saber de Argentina vs. Costa Rica

El combinado de Lionel Scaloni cierra el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó con un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un juego con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro, y quiere cambiar la imagen para terminar el 2026 con una sonrisa y no otro dolor de cabeza.

El entrenador Lionel Scaloni anunció en la conferencia de prensa de este lunes que hará cambios en la formación inicial y la principal novedad es el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula. El arquero, además, será el capitán ante la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero.

Emiliano Martínez vuelve a ser titular en la selección argentina Marcos Brindicci - Getty Images South America

En la defensa Agustín Giay reemplaza a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y, en el izquierdo, Román Vega le ganó a Nicolás Tagliafico el puesto de Facundo Medina, quien fue corrido a la zaga central junto a Lisandro Martínez y, curiosmente, conforman una dupla de ‘zurdos’. El que sale, con respecto al choque anterior, es Leonardo Balerdi.En el mediocampo se metió Máximo Perrone y comparte sector con Enzo Fernández y Alexis MacAllister. En la ofensiva siguen Julián Alvarez y Nico Paz, acompañados de Gianluca Prestianni.

Los costarricenses, por su parte, son comandados por el exvolante Bryan Ruiz. No disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. La semana pasada su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, que venció por 2 a 0.

Agustín Giay es titular en el lateral derecho de la selección argentina vs. Costa rica Manuel Cortina - LA NACION

La formación de Argentina vs. Costa Rica

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para afrontar el compromiso de esta noche en Córdoba



⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Costa Rica 🇨🇷



Una vez más, ¡todos juntos! 😍 pic.twitter.com/8WrDzYutj3 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 17, 2026

La formación de Costa Rica vs. Argentina

Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar; Celso Borges, Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

📋 Este es el Once Inicial del Profe Bryan Ruiz para enfrentar a La Selección de Argentina en Córdoba🇨🇷



🆚 Argentina 🇦🇷

🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷#LaSele #FCRF pic.twitter.com/667ugnCw4v — La Sele (@laselecrc_) November 17, 2026

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2024 en Los Angeles y ganó la albiceleste 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro y contaron con, entre otros, el arquero Keylor Navas.