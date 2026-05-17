A qué hora juega hoy Argentinos Juniors vs. Belgrano y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 concluyen este domingo con el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, que se disputa en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal con arbitraje de Nazareno Arasa y define el rival de River -eliminó a Rosario Central 1 a 0- en la definición.

El cotejo se desarrolla desde las 17 y se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argentinos Juniors y Belgrano se ven las caras este domingo en una de las semifinales del Torneo Apertura 2026 Canchallena

La previa de Argentinos Juniors vs. Belgrano

El Bicho se metió entre los cuatro mejores del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras dejar en el camino a Huracán, como local, 1 a 0 con un gol de Tomás Molina en tiempo suplementario. Antes, en octavos, eliminó a Lanús 2 a 0 mientras que en la primera etapa se ubicó tercero en el Grupo B con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas.

El Pirata, por su parte, eliminó en la ronda anterior a Unión de Santa Fe 2 a 0 gracias a las anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. En octavos se impuso en el clásico de Córdoba ante Talleres 1 a 0 como visitante en el estadio Mario Alberto Kempes. A esa instancia llegó como quinto de la zona B, donde sumó 26 unidades gracias a siete alegrías, cinco igualdades y cuatro caídas.

El cuadro del Torneo Apertura 2026, con River en la final Canchallena

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.07 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 2.96.

Ambos equipos se enfrentaron en la tercera fecha de la primera etapa del Torneo Apertura 2026 y empataron sin goles, también en el estadio Diego Armando Maradona. El historial entre ambos registra 39 antecedentes y tiene a Belgrano como dominador con 13 triunfos contra 10 de Argentinos Juniors. Se contabilizaron 16 empates.