Paulo Dybala dio una asistencia en el triunfo de Roma ante Lazio en el clásico de la capital de Italia

Son sentimientos encontrados para Paulo Dybala: por un lado, recibió la amarga noticia de haber quedado afuera de la prelista de 55 del seleccionado argentino para el Mundial 2026, habiéndose bañado de gloria en Qatar 2022. Por otro, este domingo asistió para el segundo gol y fue ovacionado en el triunfo de Roma por 2 a 0 ante Lazio, en el clásico capitalino.

Con la alegría del triunfo, se escuchó claramente el alarido de “Olé, Olé Olé Olé, Paulo, Paulo”. Todo dedicado a un futbolista al que su cuerpo le pasó factura demasiado seguido.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Piero Gasperini dio un paso clave en su objetivo de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Todo terminó en un gran festejo en el Stadio Olímpico, por la 37ª fecha de la Serie A. Y Dybala, el campeón del mundo que anotó un penal ante Francia en la final de Qatar 2022 ante Francia, volvió a ser decisivo: aportó una asistencia y se destacó como una de las figuras del encuentro más atractivo de la jornada de la Serie A.

¡ATENCIÓN A ESTO! Paulo Dybala, ovacionado por todo el estadio, se retiró reemplazado en el Derby vs. Lazio. ¿Habrá sido su despedida ante la gente de Roma?



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“La Loba” resolvió el clásico gracias a un doblete de Gianluca Mancini, a los 40 y a los 66 minutos. El defensor fue el encargado de abrir el marcador y también de sentenciar el partido, en una actuación crucial que le permitió a su equipo imponerse en un cruce relevante. Pero claro, como partícipe necesario también estuvo la “Joya” Dybala, que resultó determinante en el segundo tanto: ejecutó un córner con precisión para encontrar a Mancini, que conectó de cabeza para ampliar la ventaja y encaminar la victoria frente a Lazio.

El rendimiento del delantero surgido en Instituto de Córdoba fue reconocido por los hinchas en el tramo final del encuentro. A pocos minutos del cierre, el entrenador dispuso su reemplazo por Artem Dovbyk y, al momento de abandonar el campo, Dybala recibió una fuerte ovación en lo que pudo haber sido su último partido como local con la camiseta de la Roma, cuando tanto se habla de la posibilidad de que juegue en Boca a partir del segundo semestre. En las últimas semanas crecieron los rumores sobre una posible salida del delantero argentino y varios equipos siguen de cerca su situación de cara al próximo mercado de pases.

Debido a este presente, lo de Dybala llama bastante más la atención respecto de su descarte para el Mundial 2026. Conviene contextualizar: en tres años y medio, pasó de ejecutar -y convertir- un penal clave en la final contra Francia en Qatar a no formar parte de un listado de más de medio centenar de futbolistas que, antes del 30 de mayo, quedará reducida a 26. Su último partido en la selección argentina fue el 6 de septiembre de 2024, cuando ingresó cinco minutos en la derrota 2 a 1 frente a Colombia, en Barranquilla.

¡ASISTENCIA DE LA JOYA DYBALA! El argentino tiró un centro perfecto para el DOBLETE de Mancini vs. Lazio en el Derby.



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Más allá de las dificultades para sostener regularidad, afectado principalmente por distintas lesiones musculares (sufrió diez en total), sigue siendo un futbolista que durante años conformó el núcleo más cercano de la selección y sobre el que Scaloni siempre habló muy bien, incluso desde lo humano. Estuvo inactivo entre febrero y abril por una artroscopia en el menisco de la rodilla izquierda y recuperó la titularidad en Roma.

Dentro de este escenario, Dybala todavía no resolvió qué hará con su futuro después de junio, cuando vence su contrato en Europa. Maneja propuestas del club italiano, Boca, Brasil, Estados Unidos, Asia y Boca, que sueña con incorporarlo para los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque hoy todos los caminos parecen conducir a Roma, institución que le propuso renovar el vínculo, aunque con una importante rebaja salarial.

Paulo Dybala, en acción ante Tijjani Noslin en Roma-Lazio Gregorio Borgia - AP

Parte de la dirigencia de Roma no estaba de acuerdo con su continuidad, pese a que cada vez que estuvo disponible siguió mostrando destellos de jerarquía y continúa siendo uno de los favoritos de los hinchas. El problema pasa por su elevado salario y sus recurrentes inconvenientes físicos. Sin embargo, por pedido del técnico Gian Piero Gasperini, la cúpula revisó la situación y le transmitió de manera informal una propuesta muy inferior a la cifra que percibe actualmente, aunque en una línea similar a la de Boca y la de varios de los otros interesados.

Con este resultado, la Roma alcanzó los 70 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a competiciones europeas.

El resumen del partido