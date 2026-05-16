Chelsea anunciará a Xabi Alonso como su nuevo entrenador hasta 2030: ¿dirigirá a Enzo Fernández?

Luego de perder la final de la FA Cup este sábado frente a Manchester City, por 1-0 en Wembley, comenzó a trascender el plan de Chelsea para reconstruirse desde la temporada que viene, con el foco principal puesto en el nuevo entrenador: aunque resta el anuncio oficial por parte del club, algo inminente, ya trasciende que Xabi Alonso es el elegido por la dirigencia de los Blues para que comande un proyecto que conllevaría la firma hasta mediados de 2030.

En su paso como jugador de Bayern Múnich disfrutó y aprendió de la conducción de su compatriota Pep Guardiola y, con un estilo similar, hizo historia en Bayer Leverkusen. Alexander Hassenstein - Bongarts

El exvolante central ya tuvo contactos favorables como para sellar el acuerdo debido a las intenciones fijadas por los londinenses: asegurarse el conductor antes del Mundial 2026, decida futbolistas prescindibles y refuerzos, y se ponga a cargo del grupo una vez finalizada la cita mundialista.

Resultó ser un año complicado para Chelsea, que aun así sigue con vida en la lucha por ingresar a las competiciones europeas menores: con dos fechas por disputarse en la Premier League, está solo a dos puntos de Brentford (49 y 51), que estaría clasificando a la UEFA Conference League, mientras que cuatro lo separan de Brighton, uno de los dos que estarían clasificando a la UEFA Europa League.

Durante su estadía en Real Madrid, insistió por la contratación de Franco Mastantuono, al que le dio protagonismo hasta cierto punto: en Leverkusen dirigió a Exequiel Palacios y en Chelsea podría tener a Enzo Fernández. Mateo Villalba Sanchez - Getty Images Europe

Esa seguirá siendo misión del interino Calum McFarlane, que debió subir a la elite tras una temporada en la que no se obtuvo ninguna consagración: quedó eliminado en octavos de final de la Champions League, no compitió en el pelotón de arriba por la Premier, se quedó en la puerta de la final de la Carling Cup y cayó este sábado en la definición de la FA.

Entonces, no terminó de convencer el trabajo de Enzo Maresca, pese a haber ganado el Mundial de Clubes 2025, ni de Liam Rosenior, echado en abril. Y es que tras aquel título conseguido en Estados Unidos, siendo el campeón de la primera edición del innovador torneo de clubes, una pequeña y ligera racha adversa sacó del cargo al español.

En la Casa Blanca, la que fue una de sus casas como futbolista, no lo respetaron, sufriendo varios conflictos en el vestuario: Vinicius fue uno de los ejemplos más claros de problemas.

Ahora habrá otro, con experiencia en la poderosa liga inglesa, aunque como jugador. Desplegó toda su magia desde la mitad de la cancha de Liverpool, donde logró consagrarse en cuatro oportunidades: la FA Cup, la Supercopa de Inglaterra, la Supercopa de Europa y la mismísima Champions League, todo entre 2005 y 2006. Ahora será desde fuera de los límites del campo de juego y en otro club grande como Chelsea, desde donde pretenden retomar el protagonismo en cada competición. Y no tienen duda que Alonso es el hombre indicado por ambición, juventud y trabajo.

Enzo Fernández fue el hombre importante de Enzo Maresca, con el que armaron una fuerte relación: la despedida del DT molestó al campeón del mundo, pero ahora llegará un Xabi Alonso que podría explotarlo aun más, aunque ¿se quedará? BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, será el nuevo entrenador de Alejandro Garnacho y del capitán Enzo Fernández, aunque el futuro del volante argentino también está pendiente de noticias tras fuertes rumores de equipos muy grandes que estarían interesados en adquirirlo y allí podría sufrir la primera baja importante.

Más allá de eso, resulta un gran desafío, una buena revancha, para un hombre que viene de ser destituido a principio del año nada menos que de Real Madrid. Un vestuario convulsionado ya desde aquellos meses, con fáciles reproches hacia un DT que venía de exhibir todo su potencial en la conducción de Bayer Leverkusen, además de un estilo de juego que no tuvo frutos, hizo que su estadía durara menos de ocho meses.

Exequiel Palacios, uno de los motores de su gran Bayer Leverkusen: ahora tomará Chelsea, con la misión de plasmar aquel fútbol y lograr cosas importantes. INA FASSBENDER - AFP

Por eso, su objetivo será replicar lo conseguido en Alemania. En Leverkusen, donde también manejó a un argentino campeón del mundo como Exequiel Palacios, conformó un equipo que atrapó a fanáticos del fútbol por su estilo futbolístico y derivó en consagraciones históricas para el club: la primera Bundesliga de su historia (lo logró de forma invicta), la Copa y la Supercopa de Alemania, sin contar que cayó en la final de la Europa League.