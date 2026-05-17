River sufre por los lesionados: cuál es la situación de Driussi, Montiel, Moreno y Acuña
Más allá de la alegría por la victoria ante Central y la clasificación para la final del torneo Apertura, el club millonario padecerá varias bajas
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Quedó en evidencia: River puso el cuerpo y el alma para vencer a Rosario Central y llegar a la final del torneo Apertura. Por un lado, fue todo alegría. Pero por el otro, con miras a la definición del domingo próximo en Córdoba, ante Argentinos Juniors o Belgrano, hay preocupación por los numerosos lesionados, especialmente Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, tres piezas fundamentales en el engranaje del equipo.
Antes de los 10 minutos, River se quedó sin su mejor delantero (Driussi). El atacante recibió una fuertísima entrada en tijera de Franco Ibarra, que impactó en la pelota y la rodilla derecha; inexplicablemente, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó infracción. Driussi quedó tumbado y, llorando, se retiró en una camilla.
En ese momento se temió lo peor (rotura de ligamentos cruzados), pero anoche mismo se realizó estudios médicos y, después de la medianoche, se produjo cierto alivio. Si bien no hubo un comunicado oficial, el primer diagnóstico indicó que Driussi sufrió un esguince de rodilla grado II, algo que obviamente lo marginará de la final del próximo domingo y de lo que resta del semestre, es verdad, pero que no es tan severo como podría ser un daño en los ligamentos cruzados. Se espera por el parte oficial del club. Desde que volvió a River, Driussi padeció numerosas lesiones, sobre todo desgarros y un esguince de tobillo que lo mantuvo afuera del equipo durante casi sesenta días.
¿Qué ocurrió con Montiel? Al lateral derecho campeón del mundo se le sobrecargó el isquiotibial derecho en la entrada en calor ante Gimnasia La Plata (en los cuartos de final) y no jugó. Llegó con lo justo al encuentro ante Central y únicamente aguantó 45 minutos; en el entretiempo fue reemplazado por Fabricio Bustos debido a una distensión en el cuádriceps izquierdo. Montiel será otro de los jugadores con los que el DT Eduardo Coudet no podrá contar en Córdoba.
La seguidilla de partidos le está pasando factura a los jugadores de River. También sufrió Moreno, un actor fundamental en el medio campo millonario. También llegó con la última cuota de energía al partido frente a Rosario Central, pero así y todo jugó muy bien, hasta que el cuerpo le dijo ‘basta’. El catamarqueño salió reemplazado en el segundo tiempo por un esguince de rodilla derecha. Una vez que salió, se quebró de tristeza en el banco, pero así y todo ingresó en el campo de juego para festejar con sus compañeros en el final. Lógicamente tampoco podrá actuar en la final del Apertura.
El momento de la lesión de Moreno
EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE ANÍBAL MORENO: el mediocampista de River se fue llorando del campo de juego.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026
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También habrá que prestarle atención a la recuperación de Marcos Acuña, que no fue titular ante Central (ingresó en el segundo tiempo) ya que no respondió al 100% en las horas previas, debido a una sobrecarga en el isquiotibial derecho. se entiende que el lateral izquierdo será preservado durante la semana (obviamente no actuará ante Bragantino, el miércoles, por la Copa Sudamericana) y sí estará presente el domingo en Córdoba.
Tras el partido, en la rueda de prensa, Coudet se refirió a los lesionados: “Ojalá que sea leve lo de los muchachos, es un tema que me duele mucho. Y, puntualmente sobre Driussi, apuntó: “Da bronca porque viene trabajando muy bien y las lesiones nunca son bienvenidas”.
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