Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte en la final de la Copa Sudamericana 2026 con el anhelo en común de ser campeón para levantar el trofeo y obtener boletos a la Recopa Sudamericana y a la Copa Libertadores 2027.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Promediando el primer tiempo, el xeneize gana 1 a 0 con un gol de Santiago Ascacíbar.

A los 2′, Miguel Merentiel tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador, pero remató mal abajo del arco y la pelota dio en el palo. El delantero del xeneize se encontró con la pelota luego de un insólito error del arquero Everson, a quien se le escapó cuando fue a buscar un envío aéreo.

Al ratito, el que sí definió bien y marcó fue Ascacíbar, pero Sebastián Villa se demoró en enviar el centro y el mediocampista quedó claramente en offisde. La jugada fue un aviso de lo que se vino después. Otra vez desde la izquierda, Villa envió un centro que, después de varios rebotes, le cayó a Tomás Aranda. El juvenil remató de zurda y el despeje de un defensor brasileño le cayó al ‘Ruso’, cuyo remate fue otra vez adentro del arco y esta vez fue convalidado.

Lo que hay que saber de Boca vs. Mineiro

Boca vuelve a disputar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio.

El equipo dirigido Rodolfo Arruabarrena comenzó el año con Claudio Úbeda de entrenador, quien se fue luego de que el equipo fue tercero en su grupo en la Copa Libertadores y decantó en la Sudamericana porque no pudo clasificar a octavos de final.

En el inicio de los playoffs el xeneize necesitó de los penales para eliminar O’Higgins de Chile, con el que igualó 1 a 1 en el global por sendos triunfos de local 1 a 0. En octavos vapuleó a Recoleta 7 a 1 -3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la revancha- y en cuartos su víctima fue San Pablo 2 a 1 -1 a 0 en el primer duelo y 1 a 1 en el segundo-. Para acceder a la final eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1.

En la recta final de la temporada, Boca ya ganó uno de los cinco títulos posibles y es el de la Tabla Anual. Además, está en la definición de la Copa Argentina, en la que jugará la final ante Platense y en octavos del Torneo Clausura, que si gana le dará la chance de competir por el Trofeo de Campeones.

Boca fue campeón de la Tabla Anual 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Su resultado en la Sudamericana, más específicamente una posible consagración, impactará también en el fútbol argentino porque se clasificará a la Copa Libertadores 2027 a través de ese cupo y liberará el que ya consiguió en la Tabla Anual.

El mismo decantará en Independiente Rivadavia de Mendoza, casualmente su oponente en octavos del Clausura; mientras que Estudiantes de La Plata accederá a la Sudamericana 2027. Lo curioso es que una semana después el Pincha jugará la final de la Libertadores 2026 con la chace de, además de ser campeón, lograr una plaza en la edición 2027. Además, el Calamar también ingresaría a la Libertadores 2027 por el cupo de la Copa Argentina, más allá de si luego es campeón o no.

Una curiosidad en el xeneize es que participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Boca ganó por primera vez la Copa Sudamericana en 2004

El Galo, por su parte, es dirigido por Eduardo Domínguez, quien en la previa le tiró la presión a su rival respecto de quién necesita más ser campeón. El elenco brasileño perdió la final de la Sudamericana el año pasado ante Lanús y en 2024 cedió en la de la Libertadores, por lo que anhela dejar atrás esos recuerdos y levantar el trofeo en Barranquilla.

En su plantel cuenta con dos jugadores argentinos, además del cuerpo técnico, y son Tomás Pérez y Tomás Cuello. Otros de los futbolistas reconocidos es el colombiano Kevin Castaño, de reciente paso por River; y los ecuatorianos Angelo Preciado, Alan Minda y Alan Franco, aunque este último no puede jugar por haber sido expulsado en la revancha de semifinales.

Atlético Mineiro disputa su tercera final continental consecutiva EITAN ABRAMOVICH - AFP

El equipo brasileño dejó afuera en semifinales a Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay. A diferencia de Boca, compitió todo el año en la Sudamericana y en la primera etapa lideró la zona B con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Así, accedió directamente a octavos, donde eliminó a Bragantino por un global de 3 a 2. En cuartos se impuso a Santos 4 a 3 por penales después de empatar 4 a 4 en el global -perdió 2 a 0 en la ida y ganó 4 a 2 en la revancha-.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con los finalistas asegurados Canchallena

La formación de Boca vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Atlético Mineiro vs. Boca

Éverson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Tomás Cuello, Kauã Pascini Resende y Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

La última vez que Boca y Atlético Mineiro se vieron las caras fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 y empataron 0 a 0 tanto en la ida como en la vuelta en la Bombonera y en el Mineirão, respectivamente. En los penales, prevaleció el club de Belo Horizonte y se metió entre los ocho mejores de ese certamen continental.