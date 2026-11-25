Boca e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de consagrarse Campeón de Liga como líder de la Tabla Anual y de ganar la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0, avanzó de ronda en el certamen local en el segundo puesto del Grupo A con 33 puntos. Quedó a uno del líder, Instituto de Córdoba, y acumula siete victorias consecutivas entre todas las competencias, con un saldo de 13 goles a favor y apenas dos en contra.

Boca Juniors ya ganó dos títulos en este 2026 y quiere seguir levantando trofeos Fernando Vergara - AP

La Lepra mendocina, por su parte, se metió en la instancia de eliminación directa luego de quedar séptimo en la clasificación general de la zona B con 23 puntos al igual que Belgrano, que culminó en el sexto lugar por diferencia de gol (+2 contra -3). Ya se aseguró un lugar en la Copa Libertadores del año próximo gracias a la consagración de Boca en la Sudamericana, pero hasta el momento jugará el repechaje desde la Fase 2.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 17 de agosto del año pasado, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 3 a 0 como visitante con goles de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco. El antecedente más reciente en el barrio porteño de la Boca es del 11 de febrero de 2025, cuando el xeneize se impuso por 2 a 0 con tantos de Zeballos y Miguel Merentiel.

En el último partido entre Independiente Rivadavia y Boca, el xeneize ganó por goleada en Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACION

Boca vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Miércoles 25 de noviembre.

: Miércoles 25 de noviembre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Boca vs. Independiente Rivadavia: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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