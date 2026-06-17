A qué hora juega hoy Colombia vs. Uzbekistán y por dónde se puede ver en vivo

La primera fecha de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra este miércoles con el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, corresponiente a la zona L que se desarrolla en el mismo escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el estadio Azteca.

El juego está programado para las 23 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La primera fecha de la etapa de grupos comenzó y se cierra en el estadio Azteca Eduardo Verdugo - AP

La previa de Colombia vs. Uzbekistán

El equipo cafetero es el último de los conjuntos sudamericanos que debuta en la Copa del Mundo, donde vuelve a competir tras ausentarse en Qatar 2022. Es su séptima participación en la historia y anhela llegar a 16avos de final con el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Colombia entró a la cita ecuménica con el tercer puesto en las eliminatorias continentales y este año disputó cuatro amistosos de preparación, de los cuales dos fueron contra potencias como Croacia y Francia y fue derrotado. En junio, en tanto, le ganó a Costa Rica 3 a 1 y a Jordania 2 a 0.

Los uzbekos disputan la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Obtuvieron su boleto con el segundo lugar en el Grupo A de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) y en la previa afrontaron cuatro amistosos con triunfo sobre Gabón 3 a 1 y Venezuela 5 a 4 por penales tras empatar 0 a 0; y derrotas con Canadá 2 a 0 y Países Bajos 2 a 1.

Sin jugadores de renombre en el plantel más allá del defensor de Manchester City Abdukodir Khusanov, sobresale el entrenador Fabio Cannavaro, el exdefensor italiano que fue campeón del mundo con su país en Alemania 2006. De hecho, en la previa relató cómo ayudó a sus dirigidos a soportar la presión de representar a su bandera en el máximo certamen internacional: “Intento ayudar a aliviar la presión, el ​escenario es duro, intento explicarles que lo ​disfruten porque es la primera vez y no tenemos nada que perder. Pero eso no significa que nos limitaremos a disfrutar del momento, sabemos que tenemos que luchar”.

Fabio Cannavaro es el exdefensor italiano que dirige a la selección de Uzbekistán ANP - Getty Images Europe

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Farrukh Sayfiev, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es 1.40 contra 10.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los asiáticos. El empate llega a 5.0.