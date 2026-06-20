A qué hora juega hoy Ecuador vs. Curazao y por dónde se puede ver en vivo

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado en el estadio de Kansas City con arbitraje del chino Ning Ma en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo en común de lograr el primer triunfo.

El encuentro inicia a las 21 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sitonizar en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección de Curazao recibió siete goles de Alemania en su debut en el Mundial 2026 Eric Smith - FR171023 AP

La previa de Ecuador vs. Curazao

El cotejo tiene cara a cara a dos conjuntos que cayeron en la primera fecha, por lo que no tienen puntos. La Tri sufrió un duro golpe en el debut porque perdió ante Costa de Marfil 1 a 0 el juego que, en la previa, tenía que ganar para clasificar a 16avos de final. Sin embargo, tiene ante sí una buena ocasión para dejar atrás ese traspié y soñar con meterse en la próxima etapa desde una zona que domina Alemania, su siguiente escollo.

Dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, Ecuador accedió a la Copa del Mundo con el segundo puesto en las eliminatorias sudamericanas y en la previa el DT manifestó que su equipo tenía posibilidades de pelear por el título, pero debe elevar su nivel para cumplir las altas expectativas que se autogestionó.

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El equipo curazoleño, por su parte, cumple el sueño de disputar el Mundial por primera vez en su historia. En el debut fue goleado por Alemania 7 a 1 en un encuentro que guardará en su historia porque logró anotarle un tanto a una de las potencias e, incluso, aguantó casi un tiempo con un empate parcial.

Se trata de un combinado con varias particularidades, además de que es su primera incursión en la cita ecuménica al igual que ordania, Cabo Verde y Uzbekistán. Su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años y el dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto de los futbolistas sonde Países Bajos debido a que Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.

Hernán Galíndez es el arquero argentino que ataja para Ecuador AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré. DT: Dick Advocaat.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.16 contra 26.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco centroamericanos. El empate llega a 9.90.

El otro duelo de la segunda fecha del Grupo E lo disputan previamente, a las 17 (hora argentina), Alemania y Costa de Marfil en Toronto.