A qué hora juega hoy Jordania vs. Argelia y por dónde se puede ver en vivo

Después del triunfo de la selección argentina sobre Austria 2 a 0 en Dallas, la segunda fecha del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra con el partido entre Jordania y Argelia en el estadio de San Francisco y con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El juego está programado para este martes a las 00.00 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argelia perdió en su debut con la selección argentina y va por su primera victoria en el Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

La previa de Jordania vs. Argelia

El encuentro tiene cara a cara a los dos equipos que perdieron en el debut. Los asiáticos cayeron ante Austria 3 a 1 mientras que los africanos fueron víctima de la Argentina 3 a 0, por lo que ambos necesitan sumar para llegar a la última jornada con chances de clasificar a 16avos de final aunque sea como uno de los mejores terceros y no despedirse prematuramente del campeonato.

Ambos equipos no tienen unidades en la tabla que domina la selección albiceleste con seis después de doblegar a los austríacos con un doblete de Lionel Messi. De hecho, el resultado de este encuentro tiene relevancia para los dirigidos por Lionel Scaloni porque en caso de que Jordania no derrote a Argelia, se asegurará el primer puesto antes de la tercera fecha y jugará la próxima instancia el 3 de julio en Miami.

Posibles formaciones

Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar Al Rashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar Al Rashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado africano con una cuota máxima de 1.56 contra 6.87 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco asiático. El empate llega a 4.40.