A qué hora juegan Estudiantes vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves, el fútbol argentino dirime un nuevo título, el de la Supercopa Argentina. Y por lo tanto, algunos de los dos equipos involucrados sumará una estrella a su palmarés. Se trata de Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza, campeones del Trofeo de Campeones y la Copa Argentina 2026, respectivamente, que están ante una nueva posibilidad de celebrar. El encuentro se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com, sitio con estadísticas y datos actualizados al instante.

El partido, que tiene lugar en el Gigante de Alberdi, la cancha de Belgrano, inicia a las 20 (horario argentino), tiene arbitraje de Yael Falcón Pérez, y se puede seguir por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports o vía streaming en Disney+ Premium.

El Pincha se ganó el derecho de pelear por este título tras haber ganado el Trofeo de Campeones 2025 entre el ganador del Torneo Apertura (Platense) y el del Clausura, que justamente fue el León. Allí venció al Calamar por 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás. La Lepra mendocina, por su parte, celebró la obtención de la Copa Argentina el año pasado luego de derrotar a Argentinos Juniors por penales (igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario) en el estadio Monumental Presidente Perón.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Supercopa Argentina 2026.

Día : Jueves 12 de noviembre.

: Jueves 12 de noviembre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Julio César Villagra.

: Julio César Villagra. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Tiago Palacios y Álex Arce serían titulares en el encuentro de este jueves entre Estudiantes e Independiente Rivadavia Canchallena

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Argentina 2026, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata : Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios.

: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

El Estudiantes que preside Juan Sebastián Verón también está en la final de la Copa Libertadores 2026

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